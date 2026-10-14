    • 14 de octubre de 2026 - 19:00

    Tras su eliminación de Popstars, Bhae rompió el silencio con un contundente descargo

    La sanjuanina Florencia Gutiérrez expuso algunos detalles y, como lo hizo públicamente en el programa, prometió construir un futuro brillante.

    Bhae eligió las redes sociales para contar qué sintió y vivió.

    Bhae eligió las redes sociales para contar qué sintió y vivió.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cantante sanjuanina Florencia Gutiérrez, conocida artísticamente como Bhae, quedó fuera del certamen Popstars y utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones. La talentosa artista agradeció a sus compañeras, dejó algunas revelaciones y puso en claro que este tropiezo es solo el inicio de su carrera musical.

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    La sanjuanina Bhae concluyó su paso por Pospstars, pero no su sueño de llenar estadios. 

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    Lejos de guardarse lo que sentía, Bhae realizó un desglose de lo sucedido en su última performance, a un paso de la Semifinal. "Admito que no fue la mejor, admito que en otro contexto yo le metía todos los fuegos artificiales a la canción", comenzó expresando. También señaló irregularidades técnicas al indicar: "admito que dije que NO ME ESCUCHABA LA VOZ, pero a eso lo eliminaron", haciendo referencia al corte de edición del programa.

    Asimismo, la intérprete expuso la desorientación que le causaron algunas devoluciones del jurado y el equipo técnico a lo largo de la competencia: "Admito que venía pasando muchos nervios por no entender las devoluciones, que los coach me digan que lo hacía bien, pero cuando pasaba habían más malas que buenas (capaz me estaban probando)".

    Además de compartir fragmentos de su última presentación y el tenso momento de la votación final, publicó videos donde se la ve rodeada de sus afectos siendo "apapachada" por sus amigas en este amargo trance.

    Bhae, sin pelos en la lengua

    A pesar del deseo de triunfar en la industria musical, Bhae reveló que "nunca me vi en una banda de pop hasta que conocía a mis compañeras y me enamoré de la idea, pero esa nunca fue mi meta". ,Y en esa misma línea, sumó: "admito que me asustaba dejar de cantar mis letras para cantar canciones que no me representaban en lo más mínimo". Y, sin rodeos, concluyó: "admito que tengo un carácter que no iban a poder manejar y no les servía. Y sobre todas las cosas, admito que desde un primer momento esto iba a pasar".

    Pese al trago amargo, reafirmó su compromiso con la música y con su propio sueño: "Pero tengo mucho para decir, mucho para contar, mucho para cantar y expresar de la manera más catártica, efervescente, introspectiva, visceral y honesta sobre todas las cosas. Los amo, este es el principio de mucho".

    En una segunda publicación, agradeció la contención de sus colegas Kala -con quien fue la definición final- y Maga, remarcando la unión del grupo y dejando, una vez más, una firme promesa para sus seguidores: "Voy a llenar estadios, se los juro y me lo prometo a mi también. Esto recién empieza (...) A seguir, a seguir, a seguir".

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