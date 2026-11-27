Impulsada por el fenómeno internacional de la adaptación de Netflix protagonizada por Ricardo Darín, la historieta El Eternauta 2 regresó a las librerías argentinas a través de una nueva reedición publicada por el sello Planeta Cómic .

El volumen, que ya se encuentra disponible a un precio de $69.900 , retoma las aventuras de Juan Salvo desde una óptica diferente a la de la primera entrega, permitiendo a los lectores reencontrarse con una pieza fundamental del cómic nacional ligada a uno de los períodos más complejos de la historia argentina.

A diferencia de la obra original —creada por Héctor Germán Oesterheld junto al dibujante Francisco Solano López y publicada entre 1957 y 1959—, la segunda parte nació en condiciones extremas. Oesterheld escribió el guion de esta secuela en la clandestinidad, durante la última dictadura militar, y se publicó por entregas entre 1976 y 1978 , en un contexto atravesado por la represión, la persecución política y las desapariciones forzadas.

Por ese motivo, esta continuación del viaje de Juan Salvo incorpora una marcada dimensión política y testimonial que refleja tanto el clima de época como la propia experiencia personal del autor.

La presentación oficial de esta nueva edición se realizó en la librería Atlántica, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de Martín M. Oesterheld , nieto del célebre guionista, junto a los escritores Juan Mattio y Ricardo Romero .

De qué trata El Eternauta 2: resistencia y escritura al límite

Esta segunda parte retoma el universo creado por Héctor Germán Oesterheld junto al dibujante Francisco Solano López (cuya primera entrega se publicó entre 1957 y 1959), pero atravesado por la urgencia y la oscuridad de haber sido gestado en la clandestinidad. Editada originalmente por entregas entre 1976 y 1978, la historia transforma la ciencia ficción en una cruda reflexión sobre el sacrificio, la derrota, la resistencia y el costo de imaginar un futuro cuando todo parece perdido.

Durante la presentación oficial de esta reedición en la librería porteña Atlántica, Martín M. Oesterheld —nieto del guionista— subrayó que el libro nació en un contexto de persecución familiar en 1976, reflejando "una urgencia vital y testimonial" frente al peligro inminente y la desaparición de sus seres queridos.

En la mesa de debate, de la que también participaron los escritores Juan Mattio y Ricardo Romero, se destacó la complejidad política de este tomo, que se aleja de las lecturas lineales de la primera parte. Al respecto, el editor Tomás Lynch señaló el desafío de la nueva publicación: "Nuestro trabajo es ser creadores de ‘contenedores’; el objetivo consiste en que la idea original de Oesterheld y Solano López vuelva a brillar con la misma fuerza".

El efecto Netflix y la espera por la segunda temporada

El estreno de la serie en Netflix con Darín en el papel protagónico llevó el universo de El Eternauta a audiencias globales y provocó un fuerte repunte en las consultas y ventas del material original en las librerías del país, reabriendo además el debate cultural sobre la figura y el legado de Oesterheld.

Para quienes descubrieron la historia a través de la pantalla, El Eternauta 2 ofrece la posibilidad de explorar una etapa distinta del personaje y advertir los matices entre las distintas versiones del relato. Si bien el lanzamiento editorial no confirma una fecha de estreno para la segunda temporada de la serie, funciona como antesala ideal para sumergirse en la historia detrás de sus páginas.