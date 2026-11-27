La artista santafesina encabezó el cierre de la primera edición del megafestival en Buenos Aires con invitados de distintas generaciones y ya proyecta la edición 2027. Además, anunció que donará las regalías de su nueva versión de “Alma misionera”.

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En el cierre de un año marcado por la celebración de sus tres décadas sobre los escenarios, Soledad Pastorutti concretó uno de sus proyectos más ambiciosos: la primera edición de República Folklore. El encuentro, impulsado por la propia cantante junto al productor Federico Lauría en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, reunió a más de 50 artistas y convocó a una multitud durante dos jornadas.

“Siempre está bueno pensar en algo, imaginarlo y después intentar lograrlo”, destacó la artista de Arequito al hacer un balance de un festival que venía gestándose desde hacía varios años. En diálogo con la prensa tras su presentación, celebró la magnitud de la puesta en escena y el acompañamiento del público: “Soñábamos con estos escenarios”, aseguró, antes de bromear con su candidatura como “presidenta” del encuentro y adelantar su primer decreto simbólico: “En todas las casas tiene que haber un bombo, una guitarra y un poncho”.

Soledad y el cruce de generaciones y proyección a 2027 El espectáculo de cierre funcionó como un repaso por los 30 años de trayectoria de La Sole, con un fuerte acento en el diálogo entre la raíz tradicional y las nuevas camadas de la música popular. Sobre el escenario estuvo acompañada por referentes históricos y figuras jóvenes: se sumaron el Chango Spasiuk en acordeón, Lázaro Caballero, Valen Vargas, Ivonne Guzmán y Cazzu, quien protagonizó uno de los momentos más celebrados de la noche al cantar junto a Soledad y su hermana Natalia Pastorutti.

La jornada final también incluyó los festejos por los 40 años de Los Nocheros y el show de Jorge Rojas. Antes del cierre definitivo, las pantallas del predio confirmaron la continuidad del festival para 2027.