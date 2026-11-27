Felipe Fort volvió a captar la atención en las redes sociales al mostrar la transformación física que experimentó durante los últimos siete meses. El influencer publicó dos fotografías en sus historias de Instagram para comparar su aspecto anterior con el actual y reveló el dato que más llamó la atención: aumentó 10 kilos en ese período .

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“10 kilos subidos en siete meses”, escribió el hijo del recordado empresario Ricardo Fort junto a las imágenes. En la primera fotografía se lo observa con una contextura más delgada y cierta definición muscular, mientras que en la segunda exhibe mayor volumen y una musculatura más desarrollada.

El cambio fue resultado de un proceso sostenido que combinó entrenamiento físico y modificaciones en la alimentación . El joven decidió adoptar hábitos más saludables, incorporar una rutina de gimnasio y dejar atrás el consumo habitual de comida chatarra.

Incluso, entre las decisiones que acompañaron ese cambio, se destacó su esfuerzo por moderar el consumo de chocolates de la fábrica familiar, una elección que llamó la atención por su vínculo con el tradicional negocio de los Fort.

Más allá de su actividad en las redes sociales y de su participación en los negocios familiares, Felipe también comenzó a ganar espacio en el mundo del modelaje . Durante el último año participó en distintas producciones y campañas publicitarias que ampliaron su exposición.

Una de sus experiencias recientes fue una campaña para Prada Beauty, vinculada al universo de las fragancias, el maquillaje y el cuidado de la piel. También participó del BAFWEEK, uno de los principales encuentros de moda del país.

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En ese desfile, el joven llamó la atención por un detalle particular de su vestuario: lució una campera con un homenaje a su padre, Ricardo Fort, quien falleció en 2013 y continúa siendo una figura muy presente en el recuerdo del público.

De esta manera, a sus 22 años, Felipe combina su presencia en redes sociales, los proyectos vinculados con la empresa familiar y nuevas oportunidades profesionales. Esta vez, su transformación física y los 10 kilos que ganó en apenas siete meses se convirtieron en el centro de atención de sus seguidores.