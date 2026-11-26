El cantor reflexionó sobre su legado y reveló quién tomará la posta cuando decida dejar los escenarios: Lázaro Caballero.

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El Chaqueño Palavecino fue uno de los protagonistas del Festival República Folklore, que se realizó el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad. Allí interpretó sus grandes éxitos frente a un predio colmado, con el público coreando sus canciones y bailando sus chacareras. Entre los temas del repertorio estuvieron "Amor salvaje", "La ley y la trampa", "La taleñita" y "La sin corazón".

Antes de subir al escenario, el artista habló con la prensa y dejó una definición que sorprendió: Lázaro Caballero será su sucesor. "El día que yo no cante más, él será mi sucesor", afirmó. De ese modo, el Chaqueño recordó el legado que le dejó Horacio Guarany y proyectó que Caballero haga lo propio con su camino.

"Yo cumplí con Horacio" En su declaración exclusiva, Palavecino explicó los motivos de su elección: "Yo apunté hace tiempo por la autenticidad y, en mi caso, por mi conocimiento del cantor del momento, del cantor del pueblo, el cantor del monte de donde venimos". Y agregó: "Lo dejé a Lázaro como mi sucesor, espero que cumpla de la manera que yo cumplí con Horacio hasta ahora".

Lázaro Caballero es cantautor y compositor de música folklórica argentina, y se destaca sobre todo por interpretar chamamés con mucho sentimiento. Siente especial admiración por artistas como Jorge Cafrune y se subió por primera vez a un escenario a los 7 años, en Pozo del Tigre.

Su primer disco fue "La nueva simiente", que le abrió las puertas de numerosos festivales. Siguió "El gurisito formoseño", donde incluyó su primera canción de autoría propia, "La medallita". En 2004 lanzó "Con sangre de quebracho", presentado con una conferencia de prensa en Buenos Aires que le dio mayor visibilidad en la escena musical.