Mariana Fabbiani protagonizará uno de los pases televisivos más relevantes de la televisión abierta al confirmar su incorporación como figura principal de El Nueve a partir de 2027. La conductora desembarcará con su programa DDM en la nueva señal durante el primer trimestre del próximo año, marcando así el fin de su ciclo en América TV, canal al que arribó en 2023.
Este traspaso se da luego de que el Grupo Octubre, propietario de El Nueve, adquiriera recientemente Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi. Tras la compra de la productora, fundada por Mariano Chihade, esposo de Fabbiani, se designó a este último como director ejecutivo integral de la emisora, impulsando una renovación en la grilla televisiva para la próxima temporada.
Si bien aún resta definir el día y horario exacto de su debut en la nueva señal, como así también el futuro de otros ciclos de Mandarina Contenidos que actualmente se emiten en América TV, Fabbiani no regresará a la pantalla en lo que resta de 2026. La conducción de DDM hasta el cierre de la temporada quedará en manos de Martín Candalaft.
El futuro de la productora y otros ciclos en América
La confirmación de Mariana Fabbiani y su programa DDM en El Nueve representa el primer movimiento oficial tras la venta de Mandarina Contenidos. Mientras tanto, otros programas de la productora como LAM, SQP y BTV seguirán en América TV cumpliendo los acuerdos vigentes. La conductora, además, se tomará un receso para acompañar a su marido, Mariano Chihade, en su recuperación tras una intervención quirúrgica.
Mariana Fabbiani tomará un receso y se centrará en su familia
Antes de iniciar esta nueva etapa profesional en 2027, la conductora de El diario de Mariana se alejará de las cámaras para dedicarse al cuidado de su familia. Su esposo, Mariano Chihade, recibió el alta médica tras ser intervenido quirúrgicamente el 18 de noviembre. Durante este período, la conductora se dedicará a la rehabilitación de su marido y a acompañar a sus hijos, decidiendo más adelante si su receso de verano lo pasará en Buenos Aires o en otros destinos habituales.