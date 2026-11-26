La conductora dejará América TV para encabezar la nueva programación de El Nueve el próximo año con su programa DDM.

Mariana Fabbiani protagonizará uno de los pases más relevantes al incorporarse a El Nueve en 2027.

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Mariana Fabbiani protagonizará uno de los pases televisivos más relevantes de la televisión abierta al confirmar su incorporación como figura principal de El Nueve a partir de 2027. La conductora desembarcará con su programa DDM en la nueva señal durante el primer trimestre del próximo año, marcando así el fin de su ciclo en América TV, canal al que arribó en 2023.

Este traspaso se da luego de que el Grupo Octubre, propietario de El Nueve, adquiriera recientemente Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi. Tras la compra de la productora, fundada por Mariano Chihade, esposo de Fabbiani, se designó a este último como director ejecutivo integral de la emisora, impulsando una renovación en la grilla televisiva para la próxima temporada.

Si bien aún resta definir el día y horario exacto de su debut en la nueva señal, como así también el futuro de otros ciclos de Mandarina Contenidos que actualmente se emiten en América TV, Fabbiani no regresará a la pantalla en lo que resta de 2026. La conducción de DDM hasta el cierre de la temporada quedará en manos de Martín Candalaft.

El futuro de la productora y otros ciclos en América La confirmación de Mariana Fabbiani y su programa DDM en El Nueve representa el primer movimiento oficial tras la venta de Mandarina Contenidos. Mientras tanto, otros programas de la productora como LAM, SQP y BTV seguirán en América TV cumpliendo los acuerdos vigentes. La conductora, además, se tomará un receso para acompañar a su marido, Mariano Chihade, en su recuperación tras una intervención quirúrgica.