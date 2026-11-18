La preocupación por la salud de Mariano Chihade , esposo de Mariana Fabbiani , generó repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio de la incertidumbre por su estado de salud, la conductora rompió el silencio a través de las redes sociales y compartió un mensaje cargado de emoción y esperanza.

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"Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento. Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", escribió Fabbiani en una historia de Instagram.

La publicación estuvo acompañada por emojis de manos en posición de oración y un corazón rojo. Además, la conductora compartió una segunda imagen en la que mostró una estampita de Nuestra Señora que Desata los Nudos , una advocación religiosa a la que muchas personas recurren en momentos difíciles.

La preocupación por el productor televisivo se conoció después de que el Instituto Fleni , en su sede Belgrano, difundiera un comunicado sobre su estado de salud.

Según el parte médico, Chihade ingresó al centro de salud el martes 17 de noviembre para realizarse estudios programados, luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara previamente una imagen nodular .

"Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes", detalló la institución.

El comunicado también llevó tranquilidad respecto de su condición general: "El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia". El documento fue firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la naturaleza de la lesión ni sobre la fecha en la que se realizará la operación.

Quién es Mariano Chihade

Mariano Chihade es uno de los productores reconocidos de la televisión argentina. En 2005 fundó Mandarina Contenidos, compañía responsable de distintos ciclos de entretenimiento, magazines y producciones audiovisuales.

Entre los proyectos vinculados con la productora se encuentran programas como LAM, DDM y SQP, además de la serie El amor después del amor, basada en la vida de Fito Páez.

También impulsó Bondi Live, el canal de streaming que comenzó a funcionar en 2024. Recientemente, el Grupo Octubre acordó adquirir el 100% de Mandarina Contenidos y Bondi Live, en una operación que contempla la incorporación de Chihade como director ejecutivo integral de Canal 9.

En el plano personal, el productor está en pareja con Mariana Fabbiani, con quien tiene dos hijos, Matilda y Máximo.

Mientras permanece internado y a la espera de la intervención quirúrgica, la conductora eligió agradecer públicamente el acompañamiento recibido y transmitir un mensaje de fortaleza para atravesar este momento familiar.