Hay tiempo hasta el 29 de enero de 2027 para presentar obras de teatro, danza, música o proyectos interdisciplinarios.

El Teatro del Bicentenario vuelve a abrir las puertas a artistas sanjuaninos, para formar parte de la programación de su Sala Auditórium.

Con vistas a su programación 2027 -de marzo a diciembre-, el Teatro del Bicentenario abrió la inscripción para postular espectáculos que podrán ser parte de la nueva temporada de su Sala Auditórium. Creadores, elencos y productores tienen tiempo hasta el 29 de enero próximo.

La convocatoria abarca un amplio abanico de disciplinas escénicas. Quienes deseen sumarse a la grilla oficial pueden presentar iniciativas vinculadas al teatro, la música, la danza o proyectos interdisciplinarios que combinen distintos lenguajes artísticos. El llamado contempla tanto estrenos absolutos como reposiciones, dando lugar tanto a las búsquedas más experimentales como a los formatos clásicos.

Esta invitación está dirigida a mayores de 18 años, incluyendo intérpretes, directores, coreógrafos, productores y grupos independientes. Mediante este mecanismo de selección abierta, se busca fortalecer el vínculo con el sector artístico local y armar una agenda variada que refleje diversas miradas estéticas y fomente la circulación de producciones.

Una vez finalizado el período de recepción el 29 de enero de 2027, un comité especializado analizará las propuestas durante el mes de febrero siguiendo los parámetros estipulados en el reglamento. Los resultados oficiales serán comunicados a los postulantes dentro de los treinta días posteriores al cierre de la convocatoria.

Para formalizar la participación, los responsables de cada proyecto deberán revisar detalladamente las bases y condiciones, completar el formulario digital y cargar la documentación respaldatoria requerida. Toda la información se encuentra alojada en la sección "Formá Parte" del portal oficial del teatro (www.teatrodelbicentenariosanjuan.org/formaparte). Asimismo, es posible acceder al enlace directo a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución (@teatrodelbicentenariosanjuan), donde permanece disponible en su perfil.