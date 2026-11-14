Fusión de jazz en el Bicentenario: llegan Mateusz Smoczyski y Hernán Jacinto Trío

El violinista polaco y el trío argentino tocarán el martes 17 de noviembre en la Sala Auditórium, presentando la suite "Over the Clouds" y clásicos.

Una gran noche de jazz se vivirá en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde sonará -entre otros- "Over the Clouds", de Smoczyski, estrenada en octubre pasado.

El violinista y compositor polaco Mateusz Smoczyski llega por primera vez a San Juan para presentarse junto al Hernán Jacinto Trío el próximo martes 17 de noviembre. El concierto, que tendrá lugar en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, reunirá el jazz europeo, la música académica y las raíces del folclore rioplatense.

La presentación en la provincia forma parte de una gira nacional de tres fechas que el músico europeo realiza durante noviembre junto a una de las formaciones más personales de la escena porteña. El recorrido comenzará el lunes 16 en el club Jazz Voyeur de Buenos Aires, pasa el martes 17 por el escenario sanjuanino -en una función organizada por el Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- y cierra el jueves 19 en el Festival Internacional de Jazz de Córdoba.

El proyecto cruza el jazz europeo y latinoamericano en un intercambio intenso y espontáneo que renueva el lenguaje del género desde lugares distintos. Smoczyski aporta virtuosismo, sensibilidad y una mirada contemporánea sobre el violín, moldeada por la escuela polaca de Zbigniew Seifert, quien trasladó la fuerza de John Coltrane a las cuerdas. Enfrente, el piano de Hernán Jacinto suma un lenguaje propio donde conviven el lirismo, el groove y la improvisación, atravesados por el tango y la música popular del Río de la Plata.

Artistas de trayectoria Con más de un centenar de discos grabados, cuatro premios Fryderyk -entre ellos el de Compositor de Jazz del Año obtenido en 2025- y una nominación al Grammy junto al Turtle Island Quartet, Smoczyski es una referencia central de la escena europea. Doctor en Artes por la Universidad de Música Fryderyk Chopin y autor de cinco conciertos para violín, tocó junto a figuras como Branford Marsalis y Tomasz Stako.

Mateusz Smoczyski En el plano local, Hernán Jacinto encabeza un trío sólido e inventivo que completan Jerónimo Carmona en contrabajo y Jerónimo Quaglia en batería y percusión. Becado en el Berklee College of Music y con once álbumes editados como líder, el pianista construyó una carrera que incluye trabajos junto a Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Fito Páez y Javier Malosetti. En 2025 recibió el Premio Gardel al Mejor Álbum de Jazz por su trabajo Gardel y el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, distinciones que se suman al Latin Grammy que ganó en 2017 como ingeniero de sonido.