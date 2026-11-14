Gustavo Pérez Espinoza, hermano de Mario Pérez, sigue abriéndose camino en el arte

Gustavo Pérez Espinosa será parte de una de las noches más convocantes del calendario cultural porteño. El artista visual rawsino expondrá sus obras y pintará en vivo en la Galería Braque, durante la tradicional Noche de los Museos, lo que marca su tercera muestra en la capital este año.

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Para esta cita en la galería -donde sus cuadros quedarán exhibidos durante dos semanas-, llevó cuatro trabajos que cruzan tradiciones locales y referencias religiosas. Por un lado, San Jorge y el Dragón y Cardenales . Por otro, dos postales bien sanjuaninas: Fogata , inspirada en la tradicional celebración de San Pedro y San Pablo, y Tarde de Zonda .

“Elizabeth Ruquet, quien maneja la galería Braque, me convocó a pintar en vivo y me pareció espectacular. No me lo esperaba ”, dijo a DIARIO DE CUYO Gustavo sobre cómo se gestó este viaje, tras las muestras previas en espacios itinerantes de San Telmo y Retiro.

Estas incursiones ya empezaron a abrirle nuevas puertas en el circuito, aunque el ritmo de su taller está marcado por otras obligaciones. “ Hay dos o tres galerías que me están invitando y como no tengo convenio con ninguna, lo podría llegar a hacer, si me diera el cuero como para mandar a dos o tres galerías” , contó el pintor, que aún no puede volcarse de lleno al arte.

“ Me encantaría dedicarme al 100%, pero tengo mi trabajo en Salud Pública . Yo me jugaría todas las fichas por la pintura, es lo que me apasiona, pero estamos en un momento difícil en el país, si es que no en el mundo, y tengo la responsabilidad de darle respaldo económico a mi familia, así que hoy por hoy como que llevo las dos cosas en paralelo”, expresó.

El despegue como artista

La formación de Gustavo Pérez no pasó por aulas universitarias, sino por el taller de su hermano Mario, el recordado maestro de la pintura sanjuanina, fallecido en 2018. Allí empezó a trabajar desde muy joven, absorbiendo el oficio en la práctica diaria.

“Yo pinto desde los 17 años, que Mario me convoca a trabajar con él, siempre trabajando en su base, haciendo trabajo de distinta complejidad, y cada vez acercándome más a su obra”, recordó. “Con Mario tenía horario de entrada y no de salida, porque siempre pasaban cosas, venía gente de afuera, de Alemania, de Puerto Rico... El taller era una caja de Pandora y a mí me encantaba estar ahí”, dijo sobre las largas jornadas compartidas, donde le tomó el gusto al manejo del óleo y la espátula. Esa etapa incluyó viajes por Europa, muestras en Uruguay y pasos por espacios como el Museo MALBA y el Museo Nacional.

Tarde de Zonda

El paso al frente, como Gustavo Pérez Espinosa, llegó tras la muerte de Mario, en medio de un momento personal y económico difícil, dado que, sostuvo, “perdí a Mario, mi hermano, y también se perdió una fuente de trabajo”.

“En ese momento sentí la necesidad de hacer tres obras, que pinté con lágrimas en los ojos, como una catarsis…”, relató. Una de mis hermanas me preguntó qué iba a hacer con esas pinturas y me contó de alguien que admiraba la obra de Mario, que seguramente estaría interesado”, relató. En ese contexto, se concretó su primera venta.

“Yo creía que iba a llevar una y me compró las tres, así que pude pagar muchas cosas y compré más óleos, más bastidores… nada, lo sentí como que era una guía… Es una historia larga, porque hasta soñé con Mario”, rememoró quien también enfrentó vacilaciones por no tener un título. Pero en ese camino, tuvo el aliento de otro referente local.

Fogata

“Cuando empecé a pintar, hablé con Eduardo Peñafort, porque tenía mis dudas. Le dije ‘Eduardo, ¿qué le parece lo que estoy haciendo?’ Me preguntó cuantos años tenía, le contesté que 41 y me dijo: ‘Mirá, estás en una edad perfecta para arrancar. Tenés en tus manos un saber escaso y extraño que, si lo sabes manejar, vas a poder vivir a futuro de ello’”. No del todo convencido, Gustavo insistió con su falta de estudios académicos: “’Pero ve que acá son tan estrictos con la parte académica, y yo no tengo la facultad de Arte…’, le dije. Y Eduardo me miró y me dijo: ‘Con todo lo que has hecho con Mario, no tenés una facultad, tenés tres, así que pegale para adelante tranquilo”.

El legado de Mario Pérez y el camino propio

Hoy, aunque sus cuadros conservan guiños visuales a la obra de Mario -que reconoce, de los que no reniega y, por el contrario, naturaliza- el artista va notando una evolución natural, impulsada por la diferencia de edad, el paso del tiempo y de vivencias.

“Sí, es como que no logro despegarme bien de él todavía, han sido muchos años… Tengo algunas cosas muy parecidas, pero otras distintas también, porque somos dos personas distintas y nos llevamos 18 años de diferencia… Yo creo que es cuestión de tiempo, es un proceso”, reflexionó Gustavo, que señaló que no pretende el éxito que alcanzó su hermano.

“Yo voy paso a paso, Dios dirá hasta dónde… Yo lo veía a Mario que él tenía como ese hambre de triunfador. Y obvio que él era un grande. Cuando yo viajaba con él, lo trataban de ‘maestro’”, dijo.

Con varias muestras provinciales en su haber y una ascendente llegada a Bueno

Gustavo, manos a la obra

s Aires, Gustavo asume su identidad con orgullo, y con el respaldo incondicional de su esposa, su madre y sus hermanas, entre ellas Silvia, impulsora de la ley del concurso Maestro Mario Pérez, de la Legislatura Provincial.

“Yo estoy muy orgulloso de ser Pérez, de haber aprendido con mi hermano y de tener mi identidad desde él. Siento como que me dijo ‘Tomá’, como que me pasó una posta”, expresó. “Y voy de a poco… Si bien vengo de buena cepa, como siempre digo, de Mario, tengo bien entendido y muy fresco que el recorrido lo tengo que hacer yo. Cada uno se tiene que hacer su mérito ¿no?”.