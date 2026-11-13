El conmovedor video de Los Palmeras para despedir a Marcos Camino: "Hoy el corazón está triste"

Tras la muerte de Marcos Camino, Los Palmeras publicaron en las últimas horas un video con imágenes del músico junto a la banda y otros artistas, acompañado por una voz en off que recorre su historia y destaca su lugar como “leyenda” de la cumbia santafesina. El conjunto también compartió un texto en el que agradecen su aporte y recuerdan su trayectoria de más de 50 años.

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En el clip, el conjunto repasa la vida de Camino con fotos y fragmentos de presentaciones. “Santa Fe, 10 de noviembre de 2026, el día que murió el acordeón, se nos fue Marcos, el dolor será irreparable, el recuerdo ya es eterno”, se escucha en off.

Para describirlo, utilizaron palabras como “personaje público”, “viejo cascarrabias”, “sabalero hasta la médula” y “leyenda”. El mensaje destaca: “Desde la nada misma logró llevar la música santafesina, la de los negros de Santa Fe, hasta los lugares más impensados del mundo, con más de medio siglo de permanencia en una de las bandas más icónicas de la música popular argentina”.

La voz del narrador también recuerda el vínculo entre Camino y Rubén “Cacho” Deicas: “Pasaron muchas voces por Los Palmeras, pero su acordeón y la voz de Cacho conquistaron el mundo con giras por Sudamérica, Europa y Estados Unidos”.

Respecto a la muerte del músico, el video expresa: “Se apagó el acordeón, se murió el padre de la cumbia. Por primera vez en la vida, Los Palmeras vuelven tristes de una gira, pero será hoy y mañana, porque Marcos desde arriba pedirá ensayar, llegar a horario y planchar los trajes”.

El homenaje también menciona el fanatismo del acordeonista por Colón de Santa Fe: “Te fuiste, Marcos, con ese ruido que late al compás del corazón, sangre y luto el color de tu bandera, con la culpa de este cuerpo sabalero, moriste llevando rojo y negro el corazón”.

En el texto que acompaña el video, Los Palmeras escribieron: “Marcos no fue solamente una parte fundamental de Los Palmeras, fue uno de los pilares de esta familia, de un sueño que se convirtió en historia y de una música que llegó a millones de personas”.

Acto seguido, el grupo hizo referencia a la decisión de Camino de quitarse la vida: “No sabemos por qué lo decidiste. Hoy el corazón está triste. Nos invade el dolor de saber que ya no vamos a tenerte físicamente, pero hay algo que tenemos muy claro: quienes dejan una huella tan profunda nunca se van del todo”.

Para cerrar, se despidieron de su compañero con gratitud: “Hasta siempre, Marcos. Gracias por tanto. Con todo nuestro amor, respeto y eterno agradecimiento. Tu grupo, Los Palmeras”.