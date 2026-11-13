Berenice Lucrecia desmientió pelea con Hernán de "Mala Fama" tras una grabación de "PH"

Las versiones sobre una supuesta fuerte discusión entre Hernán Coronel, conocido como Mala Fama , y su pareja, Berenice Lucrecia, durante la grabación del programa "PH: Podemos Hablar" generaron interrogantes sobre el vínculo entre ambos protagonistas.

Los rumores indicaban que la participación del cantante en el ciclo de Telefe se había visto envuelta en tensión debido a sus declaraciones sobre su pasado amoroso y diversas situaciones personales.

Sin embargo, Berenice Lucrecia, quien se desempeña como tarotista, salió a desmentir categóricamente el episodio y aseguró que no tuvo ningún tipo de contacto con su pareja mientras él se encontraba frente a las cámaras. La información original había surgido en el programa "Intrusos", donde se especuló que la tarotista se habría molestado por un comentario de Hernán acerca de una expareja.

Según el relato de Berenice en "Sálvese quien pueda", ella acompañó al cantante hasta el canal pero no pudo presenciar la entrevista. La producción le solicitó que se retirara del estudio y la ubicaron en un camarín con la hija que tienen en común, de 11 meses, para que estuviera junto a la bebé mientras él grababa. En ningún momento tuvo contacto con él ni con la producción ni con lo que estaban grabando, remarcó la tarotista, quien añadió que estuvo fuera del set durante casi tres horas.

Berenice Lucrecia desmintió rotundamente haber protagonizado una escena de gritos o cualquier tipo de discusión con Hernán Coronel, ni por el tema de la expareja ni por cualquier otro motivo. El que difundió esto debe saber que es mentira, porque no pasó nada. Ni siquiera pude cruzar casi palabras porque no lo vi, afirmó, detallando que la producción no realizó cortes prolongados que permitieran un encuentro entre ambos durante la grabación.

Sobre los rumores que indicaban que Hernán habría solicitado la eliminación del fragmento de la entrevista referido a su exesposa, Berenice confirmó estar al tanto de esa posibilidad, pero desligó la decisión de cualquier malestar propio. Quizás él pensó, no sé, y capaz pidió eso, pero no es por mí. A mí no hay nada que me moleste, nada que me incomode, manifestó, dejando en claro que no intervino en esa determinación personal del cantante.

Expectativa por la emisión en Telefe

La tarotista hizo hincapié en que la emisión del programa permitirá aclarar el contexto de las declaraciones de Hernán. Lo van a ver cuando salga el programa. Ahí van a ver que nada que ver las frases que están diciendo, aseguró, pidiendo que se espere a la salida al aire para conocer la totalidad de sus declaraciones.

En cuanto a la participación de Hernán en proyectos televisivos, Berenice expresó su apoyo y destacó sus aptitudes culinarias y su sentido del humor, desvinculando por completo su relación de cualquier crisis mediática.