Abel Pintos: "Cantarle al Papa no fue un hecho artístico, está muy conectado con mi corazón"

Tras cantarle al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, Abel Pintos se prepara para volver a encontrarse con su gente de San Juan . El músico llegará el 4 de diciembre al estadio Aldo Cantoni con su "Buenaventura Tour" , un eslabón que da paso a una nueva etapa musical, que ya está mostrando frutos.

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Sobre el escenario sanjuanino, Abel mezclará viejos clásicos que hace tiempo no tocaba en vivo con algunas de sus canciones más nuevas. La visita cerrará un año movido para el artista, entre discos, escenarios y su paso por la televisión con Es mi sueño.

Antes de pisar suelo sanjuanino, con la calidez de siempre, habló con DIARIO DE CUYO.

— Terminada la gira de los 30 años, con un repertorio muy enfocado en las canciones más conocidas, pasamos a este Buenaventura, con un concepto artístico distinto. La primera intención es empezar a emparentar las nuevas canciones que estuve editando en el último año con las que me acompañan desde hace muchos años ya y que hacía mucho no versionamos en vivo. Y, por supuesto, las infaltables o inevitables.

—En esta nueva etapa ¿Quisiste dar algún giro?

— Sí, de hecho, me tomé cuatro años de no escribir canciones porque en un momento sentí que estaba muy cerca del autoplagio. En esos años grabé dos discos, el disco de himnos y canciones patrias y un disco de intérprete que se llama Gracias a la Vida, donde hice covers. Y, después de esos cuatro años, volví a sentarme a componer. Por eso, las cuatro canciones que edité hasta ahora -Hielo al vino, Todo de mí, La culpa e Ibuprofeno- tienen algo reconocible de mi forma de escribir, pero, al mismo tiempo, entre ellas, son muy distintas, porque estoy viviendo un tiempo de experimentación hasta encontrar lo que yo considere mi nuevo sello autoral, por decirlo de alguna manera.

— ¿Y por dónde va esa búsqueda?

— Si lo tuviera muy claro, seguramente sería menos experimental. Lo que sí, cuando sentimos que tenemos que darle una vuelta de rosca a algo, siempre es bueno regresar a las raíces, es como esclarecedor. Y la raíz a la que regresé fue el equipo con el que trabajo, mi hermano mayor Ariel y Marcelo Predacino. Los tres juntos, por ejemplo, produjimos el disco Revolución y el disco Abel, y la preproducción del disco Once, discos muy exitosos. Luego tuve oportunidad de trabajar con otros productores en distintos lugares del mundo y fueron experiencias muy enriquecedoras. Pero en este momento de experimentación, necesitaba un contexto de contención artística y emocional, y sabía que eso me lo podían brindar las personas que mejor me conocen.

— No es algo que la gente te pida, es más una necesidad personal…

— Absolutamente. Con el paso de los años uno trata de no perder contacto con el curso original de esto: expresar a través de la música lo que a uno le está pasando. Para mí, la música es una bitácora de viaje. Lo que pasa es que a medida que llegan los éxitos y se puede empezar a vivir de la música, uno empieza, lógicamente, a entenderla también como un plan laboral, de alguna manera. Pero siempre es necesario regresar al verdadero significado de la música para uno. Por eso canto canciones de otras épocas y las nuevas también, porque les quiero contar qué está pasando por mi corazón hoy.

La experiencia de cantar para León XIV

— Una de las cosas que pasó fue cantarle al Papa León ¿Cómo lo viviste?

— Bueno, desde el anuncio todo fue de un grado de expectativa altísimo, como pocas cosas generan. Sobre todo, porque para mí, cantarle al Papa no fue un hecho artístico, está muy conectado con mi corazón, con el espacio que me toca ocupar como ser humano, no como músico. Y el momento de poder vivirlo fue sublime, porque además de la emoción de poder cantar para él, con todo lo que eso significa para un hombre de fe, porque yo soy católico, fue cómo se vivió el encuentro. No fue una misa, vino a compartir y fue una verdadera acción pastoral; y así se vivió. Fue muy lindo, una alegría total, una fiesta.

— ¿Hablaste con él en algún momento?

— Me hubiera encantado, pero no.

— ¿Y cómo lo viste a él ahí?

— Muy conectado, un hombre que mira los ojos, que escucha, que da señales constantemente de atención y de conexión con los demás y con la situación.

— El lugar también era especial, lejos de la discapacidad como cliché…

— Así es, y es el mismo cottolengo Don Orione el que quita la discapacidad de ese cliché del que hablás. El mensaje de ellos, que me pidieron que ayude a difundir fue “en el cottotengo Don Orione no sufrimos la discapacidad, vivimos con alegría”. Y eso sucede, hay alegría porque hay gente que trata con amor, con respeto y sin ningún tipo de juicio. Entonces, vos entrás con un prejuicio, de ir a compadecerte y salís diciendo, “así debiera funcionar el mundo”. Es como una isla, pero en el mejor sentido. La filosofía de trabajo, de cuidado, de vida y de fe es maravillosa.

Abel Pintos en el Cottolengo Don Orione, cantando para el Papa León XIV

— A tono con el mensaje del Papa respecto de la discapacidad…

— Por eso hablo de coherencia. A mí en lo personal lo que más me movilizó de la visita del Papa es la coherencia, que en este momento del mundo vale mucho más.

— ¿Por qué creés que fuiste uno de los convocados a cantarle?

— No analizo ni analicé ni por un segundo por qué me tocó ocupar ese espacio. Justamente tiene relación con mi fe: las cosas más hermosas que he vivido no tienen explicación alguna. Uno puede jugar a encontrarle la racionalidad, pero no la tiene. Hay una frase que escuché a través de Alejandro Dolina y me identifica: “Creo en Dios porque no puedo explicarlo”. En las cosas que no puedo explicar es donde encuentro a Dios; y lo sentí muy presente en esa oportunidad.

— ¿Qué opinás de la carpa VIP y el escándalo que ha generado?

— No opino nada en particular… qué sé yo… la humanidad, las contradicciones constantes del ser humano…

— Hablaste de la música como bitácora de vida ¿Esta experiencia se verá reflejada en tus canciones?

— Probablemente. No estoy diciendo que vaya a sacar una canción literal, pero todas las cosas que me movilizan, tarde o temprano, necesito expresarlas y se hacen canciones. El mensaje que trajo el Papa León fue muy importante, muy potente, para las personas de fe y también para las que están más distraídas de la fe, y no solo católicos. Siento, y espero, que esta visita va a interpelar a más de uno, porque fue un mensaje de correr el foco hacia lo humano, que, como se dice en la misa, en este momento, es justo y necesario.

La cita con Abel Pintos en San Juan

Buenaventura Tour