Abel Pintos emocionó a León XIV con "La llave" y el Papa le respondió: "Gracias por la música"

Abel Pintos protagonizó este lunes una de las escenas más emotivas de la visita del papa León XIV a la Argentina. En la capilla del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, el músico interpretó “La llave” acompañado por residentes y coristas de la institución, mientras el Pontífice escuchaba atentamente a pocos metros de distancia.

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El momento ocurrió alrededor de las 9.25 , poco después de la llegada de León XIV al establecimiento bonaerense. Pintos, vestido con traje azul, compartió la canción con integrantes de la comunidad del Cottolengo en una ceremonia atravesada por la música, la fe y los testimonios de las personas que viven allí.

La reacción del Papa terminó de completar la escena. Después de escuchar al artista y los testimonios de los residentes, León XIV agradeció lo vivido con una frase sencilla: “Gracias por la música” . La expresión rápidamente comenzó a circular junto con las imágenes de la interpretación, que se multiplicaron en redes sociales durante la mañana.

“La llave” es una de las canciones más reconocidas dentro del repertorio de Abel Pintos y fue elegida para acompañar un encuentro que tuvo características completamente diferentes a las de un recital tradicional. El músico cantó junto al coro y a residentes del Cottolengo, mientras León XIV observaba la presentación desde uno de los sectores centrales de la capilla.

La actuación había sido preparada durante varias semanas. Pintos visitó en distintas oportunidades el establecimiento para conocer a trabajadores y residentes, recorrer los espacios donde se desarrollaría la ceremonia y participar de los ensayos del coro. En los días previos ya había reconocido que la presentación tenía para él un significado particular por su propia relación con la fe.

“Yo soy un hombre de fe”, había expresado durante uno de los ensayos, cuando explicó que su intención era cuidar cada detalle pero también dejar espacio para lo que pudiera suceder durante el encuentro. El cantante había recibido la invitación formal del Vaticano a comienzos de septiembre.

Abel Pintos frente a León XIV.

La visita de León XIV al Cottolengo

El Pequeño Cottolengo Don Orione fue la primera actividad importante del Papa durante la jornada de este lunes. León XIV llegó al establecimiento de Claypole para encontrarse con trabajadores, autoridades y alrededor de 400 personas con discapacidad que reciben acompañamiento en la institución.

Durante su mensaje, el Pontífice puso especialmente el foco en la inclusión y en el valor de las personas con discapacidad. “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad y necesidades especiales”, sostuvo ante quienes participaron de la ceremonia.

También remarcó que las personas asistidas por la institución “no son un peso para la sociedad”, sino que pueden ayudar a recordar cuál es el fundamento de la dignidad humana y cuáles son las cosas realmente importantes de la vida.

La visita continuó luego con otras actividades previstas en la agenda papal. León XIV tenía programada una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y posteriormente un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Para Abel Pintos, sin embargo, la mañana dejó una escena difícil de comparar con cualquier otra presentación de su carrera: cantar uno de sus temas más conocidos frente al Papa, acompañado por una comunidad con la que había compartido semanas de preparación, y recibir como respuesta aquellas cuatro palabras de León XIV: “Gracias por la música”.