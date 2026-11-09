[VIDEO] Dos sanjuaninos hacen furor en la Catedral de Córdoba con sus "cabezones" de Francisco y León XIV

Máximo Ibáñez y Gonzalo Zárate llegaron desde San Juan para promocionar su fábrica de cabezones realistas y se volvieron la atracción de la Plaza San Martín.

Dos sanjuaninos se instalaron frente a la Catedral de Córdoba con una propuesta que no pasa inadvertida: cabezones muy realistas con la imagen del Papa Francisco y del Papa León. Se llaman Máximo Ibáñez y Gonzalo Zárate, y viajaron hasta la capital cordobesa para promocionar su fábrica.

La idea dio resultado. En plena Plaza San Martín, y bajo un calor impresionante, los turistas se detienen a mirarlos y piden sacarse una foto. Casi nadie que pasa por el lugar se resiste a posar junto a los cabezones.

El realismo de las imágenes es lo que más llama la atención y lo que lleva a muchos visitantes a querer un recuerdo de la experiencia. Así, lo que empezó como una acción de promoción terminó convirtiéndose en una de las postales más buscadas del centro cordobés.