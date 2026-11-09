DIARIO DE CUYO en Córdoba: la ciudad se prepara para recibir a León XIV con un despliegue de pantallas, cortes de calles y una misa multitudinaria

La ciudad vive una jornada de expectativa en la previa de la visita del Papa, que celebrará una misa en Fadea y recorrerá el centro antes de dejar la provincia, mañana a las 17.

DIARIO DE CUYO en Córdoba: la ciudad se prepara para recibir a León XIV con un despligue de pantallas, cortes de calles y una misa multitudinaria

Córdoba capital vive este lunes la previa de la visita del papa León XIV, con un fuerte operativo en la plaza central, frente a la Catedral. Allí se instalaron sillas y pantallas gigantes que transmitirán la misa en Fadea, la Fábrica Argentina de Aviones, además de todos los movimientos del Pontífice por las calles de la ciudad.

La misa multitudinaria será el martes 10 de noviembre a las 10 en el predio de Fadea. Después, el Papa recorrerá el centro en papamóvil hasta el Arzobispado, donde saludará a los fieles. También mantendrá un encuentro en la Catedral con consagrados, entre ellos diáconos y arzobispos.

Para garantizar la seguridad se montó un dispositivo especial en los alrededores del Arzobispado, con cortes de calles y rutas que comenzarán este lunes a las 20 y se extenderán hasta las 17 del martes, cuando está previsto que el Papa deje territorio cordobés.

Mientras tanto, la ciudad ya se siente colmada de fieles llegados de todo el país y de turistas que recorren los puntos clave. Muchos se sacaron fotos frente al Arzobispado y a la Catedral.