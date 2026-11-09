    • 9 de noviembre de 2026 - 10:19

    DIARIO DE CUYO en Córdoba: la ciudad se prepara para recibir a León XIV con un despliegue de pantallas, cortes de calles y una misa multitudinaria

    La ciudad vive una jornada de expectativa en la previa de la visita del Papa, que celebrará una misa en Fadea y recorrerá el centro antes de dejar la provincia, mañana a las 17.

    DIARIO DE CUYO en Córdoba: la ciudad se prepara para recibir a León XIV con un despligue de pantallas, cortes de calles y una misa multitudinaria

    DIARIO DE CUYO en Córdoba: la ciudad se prepara para recibir a León XIV con un despligue de pantallas, cortes de calles y una misa multitudinaria

    Foto:

    Diario de Cuyo | Gimena Contrera Díaz
    Por Gimena Contrera Díaz y Daniel Arias

    Córdoba capital vive este lunes la previa de la visita del papa León XIV, con un fuerte operativo en la plaza central, frente a la Catedral. Allí se instalaron sillas y pantallas gigantes que transmitirán la misa en Fadea, la Fábrica Argentina de Aviones, además de todos los movimientos del Pontífice por las calles de la ciudad.

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    Daniel Arias y Gimena Contrera Díaz.

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    La misa multitudinaria será el martes 10 de noviembre a las 10 en el predio de Fadea. Después, el Papa recorrerá el centro en papamóvil hasta el Arzobispado, donde saludará a los fieles. También mantendrá un encuentro en la Catedral con consagrados, entre ellos diáconos y arzobispos.

    Para garantizar la seguridad se montó un dispositivo especial en los alrededores del Arzobispado, con cortes de calles y rutas que comenzarán este lunes a las 20 y se extenderán hasta las 17 del martes, cuando está previsto que el Papa deje territorio cordobés.

    Mientras tanto, la ciudad ya se siente colmada de fieles llegados de todo el país y de turistas que recorren los puntos clave. Muchos se sacaron fotos frente al Arzobispado y a la Catedral.

    Se trata de una visita histórica: la última de un Papa a Córdoba fue la de Juan Pablo II, en 1987. La actividad será breve, pero intensa.

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