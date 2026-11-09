Una residente del Cottolengo intercambió un solideo con el papa León XIV

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione , en Claypole, dejó uno de los momentos más emotivos de su recorrido por la Argentina. Durante el encuentro con los residentes, el Sumo Pontífice escuchó historias de vida, compartió una presentación musical de Abel Pintos y se conmovió con el testimonio de Norma Liliana Donato, una mujer de 57 años que encontró en ese establecimiento el hogar y el afecto que durante mucho tiempo sintió que le faltaban.

La definición de la Conferencia Episcopal Argentina: "El Papa León XIV conoció de primera mano las inquietudes de Francisco y las traduce con su agenda"

Abel Pintos emocionó a León XIV con "La llave" y el Papa le respondió: "Gracias por la música"

Frente al Papa, Norma se animó a contar una historia atravesada por pérdidas familiares, dificultades durante su infancia y una enfermedad que marcó su vida desde muy pequeña. Su relato permitió conocer el camino que la llevó hasta el Cottolengo y cómo, con el paso de los años, logró transformar el dolor en un sentimiento de pertenencia.

Su historia familiar estuvo marcada por una tragedia desde el comienzo. Su madre murió durante el parto de uno de sus hermanos, quien tampoco sobrevivió. Norma creció sin recuerdos de ella, más allá de una fotografía en la que aparecía junto a sus hermanos. Esa ausencia, según contó, dejó un vacío que la acompañó durante gran parte de su vida.

"Mi mamá falleció en un parto y mi hermanito también. No tengo recuerdos de mi mamá, lo único que recuerdo de ella es una foto con todos mis hermanos. Siempre sentí un gran vacío en mi interior", recordó ante León XIV.

Con el paso del tiempo, la situación familiar se volvió más compleja. Después de vivir junto a su padre y sus hermanos, su papá volvió a casarse y la dinámica familiar cambió. Sus hermanos fueron enviados a distintas instituciones educativas religiosas, mientras que Norma permaneció en su casa porque todavía era pequeña. Sin embargo, sentía que no encontraba su lugar.

A esa realidad se sumó la artritis reumatoidea, una enfermedad que padece desde chica y que llevó a su familia a recorrer distintos hospitales en busca de atención. Ese camino terminó conduciéndola al Cottolengo Don Orione, donde comenzó una nueva etapa.

La adaptación no fue sencilla. Norma reconoció que durante mucho tiempo sintió rencor porque interpretaba que su familia la había dejado de lado. Sin embargo, con los años pudo mirar su historia desde otra perspectiva y comprender que aquel lugar le había dado la contención que necesitaba.

"Yo estaba con rencor porque me sentía desechada, hasta que con el paso del tiempo me di cuenta de que el Cottolengo era lo que yo necesitaba para llenar el vacío que sentía", expresó.

En el establecimiento construyó vínculos, encontró amigos y formó una familia con las personas que la acompañan cada día. Allí, explicó, aprendió a sentirse querida y aceptada por quien es, sin tener que responder a las expectativas de los demás.

"Acá mis amigos y mis hermanos me quieren por lo que soy, no por lo que quizás hubiera sido. No pretenden que sea perfecta, encontré una gran familia y hoy en día mi corazón está completo. Muchas gracias, padre", concluyó.

El intercambio de solideos con el papa León XIV

Después de compartir su historia, Norma protagonizó otro de los momentos destacados de la jornada. Emocionada por tener al Pontífice frente a ella, le propuso un intercambio de solideos, los pequeños gorros blancos que utilizan los papas y otras autoridades eclesiásticas.

"Es un honor para mí hacerle un intercambio de solideos", le dijo. León XIV aceptó la propuesta y se quitó su solideo para intercambiarlo con el de la residente, en un gesto de cercanía que despertó emoción entre los presentes.

El intercambio tuvo un significado especial porque la comunidad del Cottolengo también había preparado obsequios para recibir al Papa, entre ellos un solideo confeccionado por los propios residentes.

Así, entre palabras, música y gestos de afecto, Norma logró compartir con León XIV una historia de vida marcada por las dificultades, pero también por la posibilidad de encontrar un lugar al que llamar hogar.