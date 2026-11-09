León XIV se emocionó en el Cottolengo Don Orione al escuchar la conmovedora historia de una residente

La emoción se apoderó del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione , en Claypole, cuando escuchó el testimonio de Mercedes, una de las residentes de la institución. Su historia de vida, atravesada por el abandono familiar, las dificultades de salud y la búsqueda de un lugar donde sentirse acompañada, conmovió al Pontífice, que la escuchó atentamente y luego le entregó un rosario.

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La visita tuvo un significado especial para la Iglesia, ya que uno de los principales objetivos del viaje del Papa a la Argentina es visibilizar la realidad de los sectores más vulnerables. Desde las primeras horas de este lunes, numerosos vecinos y fieles se acercaron a las inmediaciones del establecimiento para participar de un acontecimiento que Claypole vivió como histórico.

León XIV llegó primero en un vehículo cerrado y, a unos 700 metros del establecimiento, se subió al papamóvil para completar el recorrido entre la multitud. Sobre las calles arboladas, los vecinos lo recibieron con banderas argentinas y del Vaticano, mientras repetían cánticos y expresiones de bienvenida. "¡Argentina, Argentina!" y "Santo Padre, gracias por venir" fueron algunas de las frases que acompañaron su paso.

Al descender del vehículo, fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , junto a funcionarios provinciales y municipales y autoridades del Cottolengo. En su camino hacia la capilla, donde se desarrolló el encuentro central, el Papa se detuvo a saludar personalmente a los residentes, en escenas de mucha cercanía y emoción.

Uno de los momentos más significativos ocurrió dentro de la capilla, donde León XIV escuchó a Mercedes, una residente que decidió escribir un libro para compartir su experiencia y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones difíciles.

"Deseo que mi historia sea escuchada y pueda servir a otras personas", explicó antes de comenzar a relatar su vida.

Mercedes contó que nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. También recordó el doloroso abandono de su madre, quien se fue de su casa un día antes de su cumpleaños y nunca regresó.

"Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandono un día antes de mi cumpleaños. Se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones y operaciones y numerosos tratamientos", afirmó.

A lo largo de su vida debió afrontar numerosas dificultades, internaciones, operaciones y tratamientos. Durante años recorrió distintos lugares hasta encontrar un espacio donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba.

Ese camino finalmente la llevó al Cottolengo Don Orione, institución que describió con una frase cargada de significado: "Durante largos años recorrí muchos lugares. Necesitaba un lugar donde vivir hasta que llegué al Cottolengo. Para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida"

León XIV siguió cada palabra con atención. La emoción se reflejó en su rostro mientras escuchaba el relato y, una vez que Mercedes terminó, le agradeció por compartir su historia y le entregó un rosario como gesto de afecto.

Abel Pintos puso música al encuentro

Después del conmovedor testimonio, la actividad continuó con la participación del cantante Abel Pintos, quien interpretó en vivo su canción "La llave".

La música acompañó el cierre de un encuentro atravesado por historias personales, gestos de cercanía y un mensaje centrado en la dignidad de las personas con discapacidad. Para los residentes del Cottolengo, la visita del Papa representó mucho más que un acontecimiento institucional: fue una oportunidad para hacer escuchar sus voces y compartir sus historias ante una de las máximas autoridades de la Iglesia católica.