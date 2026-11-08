Axel Kicillof tras el discurso del Papa León XIV: "Hay que escucharlo y abrirse un poco; espero que el Gobierno Nacional lo haga"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, formó parte de la comitiva de autoridades que presenció este domingo el histórico discurso del Papa León XIV en el Palacio Libertad. Tras la alocución del Santo Padre, el mandatario bonaerense brindó declaraciones ante la prensa, donde valoró el contenido de las definiciones papales y lanzó un mensaje de impacto político dirigido a la Casa Rosada.

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“Hay que escucharlo y abrirse un poco; espero que el Gobierno Nacional también lo haga”, afirmó Kicillof al analizar las reflexiones sobre la concordia, el consenso y la búsqueda de acuerdos que marcó el líder de la Iglesia Católica durante su exposición.

En esa misma línea, el mandatario remarcó que el Sumo Pontífice "ha venido a darnos un mensaje a todos los argentinos" y puso en relieve el esfuerzo de León XIV por encarar este viaje internacional tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica el mes pasado.

Consultado sobre las coincidencias con el discurso papal, Kicillof consideró que las palabras del Santo Padre deben ser un llamado a la acción efectiva y no quedarse solo en intenciones. "A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras y quien puede tener alguna dificultad es quien se siente en una vereda distinta", sostuvo.

Además, planteó que la ciudadanía y la clase dirigente están viviendo la llegada de León XIV como una especie de revancha histórica ante la imposibilidad de que Jorge Bergoglio concretara su regreso al país. "Francisco habló de abrir el oído y creo que hay que hacerlo, pero también el pecho y recibir algo de esto que él dice. Sobre ese discurso de tolerancia y del que piensa distinto, yo siento simpatía, pero creo, además, que no alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica", aseveró.

El cronograma en territorio bonaerense y el operativo masivo

Por otra parte, el Gobernador se refirió al itinerario que el Santo Padre desarrollará en suelo bonaerense durante los próximos días. Las actividades oficiales comenzarán este lunes por la mañana con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (partido de Almirante Brown), donde compartirá momentos con personas con discapacidades profundas.

"Lo vamos a recibir en el Cottolengo Don Orione, que es un lugar donde habitan personas con discapacidades muy profundas, y ese también es un mensaje", enfatizó Kicillof.

La segunda parada central tendrá lugar el próximo miércoles 11 de noviembre en la plaza frente a la Basílica de Luján, previo al 400° aniversario del culto a la Virgen. Kicillof definió al santuario bonaerense como una "verdadera capital de la fe de la Argentina" y confirmó que la gestión provincial se encuentra coordinando un operativo multitudinario para contener el flujo de fieles de todo el país, señalando que gobernadores de distintas provincias ya reportaron la partida de colectivos rumbo al lugar.