León XIV en el Palacio Libertad: las frases más destacadas del histórico discurso del Papa en Argentina

En el marco de su visita oficial a la Argentina, el Papa León XIV brindó este domingo un mensaje trascendental desde el Palacio Libertad. Con constantes referencias al legado de su antecesor, Francisco, y a la historia institucional y cultural del país, el Santo Padre dejó un fuerte llamado al diálogo, el fortalecimiento de la democracia y el bien común.

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A continuación, una síntesis de las definiciones y frases más impactantes que dejó la alocución del Sumo Pontífice:

El camino inverso: “Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió. Hoy vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”.

Construcción colectiva: “Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden; en instituciones que otros fundaron y en bienes que fueron creciendo gracias al trabajo de muchos”.

La herencia cultural y el tango: “Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible: en el Martín Fierro, en Borges, en el tango nacido del encuentro de barrios y puertos, y en gestos sencillos como el mate compartido. Y como cantaba Gardel, 'es un soplo la vida', pero perdura el bien que cada generación haya sabido custodiar”.

Democracia, autoridad y convivencia política

El valor del diálogo: “La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro. Por eso, la democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada”.

El trato en la vida pública: “La democracia se fortalece en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa distinto a un compatriota”.

La autoridad como servicio: “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato. Quien la ejerce tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”.

Economía, trabajo y el rol del Estado

La centralidad del trabajador: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía. Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.

Los sectores vulnerables: “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”.

Juventud, educación y la defensa de la vida

Retención de talentos: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectarse en la Argentina exige robustecer la educación, la universidad y la investigación”.

La dignidad desde la concepción: “¿Qué lugar ocupan en nuestras decisiones quienes todavía no han nacido? Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”.

Tecnología, recursos naturales y el combate al crimen

Ética e Inteligencia Artificial: “Los rápidos avances tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial, abren posibilidades enormes pero exigen considerar sus consecuencias. El desarrollo tecnológico necesita una conciencia ética a su altura”.

Recursos naturales y ecología humana: “Argentina ha sido bendecida con una extraordinaria riqueza natural en sus campos, reservas de agua, energía y minerales. Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que su aprovechamiento contribuya al bienestar de las comunidades”.

Lucha contra el crimen organizado y la corrupción: “El crimen organizado, el tráfico de armas y drogas, y la corrupción dañan la convivencia y alimentan la violencia. La solidez institucional depende también de la integridad personal de quienes gobiernan, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos”.

Discurso completo Aquí.