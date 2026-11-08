León XIV saludó a los fieles en Uruguay antes de llegar este domingo a la Argentina: "Hoy es un día de fiesta"

El Papa León XIV arribará por la tarde a Buenos Aires. Su visita se extenderá durante cuatro días e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La Argentina se prepara para recibir este domingo al papa León XIV, quien llegará al país por la tarde luego de continuar su gira por Sudamérica. El Pontífice tendrá una agenda cargada de actividades institucionales y encuentros con representantes políticos, diplomáticos y de distintos sectores de la sociedad.

Antes de partir desde Uruguay, el Santo Padre celebrará una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, ubicado en la ciudad de Florida. Luego emprenderá viaje hacia Buenos Aires, donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida.

Entre las primeras actividades previstas en territorio argentino, León XIV visitará el monumento al general José de San Martín, ubicado en Plaza San Martín. Posteriormente, mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en una de las reuniones centrales de su visita.

La agenda continuará en el Palacio Libertad, donde el Papa encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La visita del Pontífice se extenderá durante cuatro días y contemplará actividades en distintos puntos del país, con paradas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.