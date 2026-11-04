Antes de viajar a la Argentina, el papa León XIV hizo un pedido especial: "Me encomiendo a sus oraciones"

A pocos días de su llegada a la Argentina, el papa León XIV realizó un pedido especial a los fieles durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro: que lo acompañen con sus oraciones durante el viaje apostólico que realizará por Sudamérica.

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“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones , para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, expresó el Pontífice durante su saludo a los peregrinos de lengua española.

La frase recibió el aplauso de los presentes y se convirtió en uno de los últimos mensajes de León XIV antes de iniciar un viaje que tendrá a la Argentina como una de sus principales escalas. El recorrido se extenderá del 6 al 17 de noviembre e incluirá actividades religiosas e institucionales en los tres países.

"Me encomiendo a sus oraciones" El papa León XIV compartió un mensaje muy especial con toda la comunidad antes de emprender su recorrido pastoral por Uruguay, Argentina y Perú El Pontífice pidió el acompañamiento de los fieles para que este encuentro renueve la fe, la esperanza y el compromiso solidario en cada familia.Publicado el 04 de noviembre de 2026#PapaLeonXIV #Vaticano #Oraciones #GiraPapal #Fe

Al finalizar la audiencia, el Papa volvió a referirse al viaje y reiteró el pedido de acompañamiento espiritual. “Les pido que me acompañen con la oración, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero”, señaló.

León XIV partirá desde Roma rumbo a Sudamérica y comenzará su recorrido en Uruguay. Posteriormente continuará hacia la Argentina y cerrará la gira en Perú, país donde desarrolló buena parte de su vida pastoral antes de ser elegido Pontífice.

Durante el viaje pronunciará 36 discursos, todos en español, y mantendrá encuentros con autoridades, comunidades religiosas, jóvenes y fieles. El Vaticano adelantó que el eje del recorrido estará puesto en la fe, la responsabilidad cristiana, la esperanza y el compromiso con las comunidades.

Un mensaje especial antes de llegar a la Argentina

La visita genera una fuerte expectativa en el país, donde se preparan celebraciones multitudinarias y distintas actividades con participación de fieles provenientes de varias provincias.

El lema elegido para la etapa argentina será “Bienvenidos todos y vayan y anuncien”, mientras que el Pontífice también hará referencia durante sus intervenciones a figuras religiosas vinculadas con el país, entre ellas el Cura Brochero, Mamá Antula y el venerable Enrique Shaw.

La audiencia de este miércoles fue una de las últimas actividades públicas de León XIV en el Vaticano antes de emprender el viaje. Allí dejó el pedido que marcó la previa de su llegada a Sudamérica: “Me encomiendo a sus oraciones”.