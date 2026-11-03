Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y lanzó una fuerte advertencia contra el populismo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , destacó a la Argentina como uno de los países que avanzan en el ordenamiento de sus cuentas públicas después de atravesar períodos de crisis.

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Durante una conferencia internacional de banca en Madrid, elogió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y consideró que el país podría obtener beneficios por sostener la disciplina fiscal.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó la economista búlgara en declaraciones a la prensa argentina, luego de participar de un panel organizado por el Banco Santander en su Ciudad Financiera, ubicada en Boadilla del Monte, en las afueras de Madrid.

La exposición compartida con Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, tuvo como eje los desafíos de la economía global, la inteligencia artificial y la necesidad de mantener políticas fiscales sostenibles. En ese contexto, Georgieva mencionó a la Argentina cuando se debatían los casos de países que, después de atravesar crisis económicas, reforzaron el control del gasto público.

Al referirse a Grecia, Portugal e Irlanda, mencionados como ejemplos de ese proceso, la titular del FMI agregó a la Argentina y a Chile. Su mensaje fue contundente: “Disciplina fiscal, número uno”.

La advertencia de Georgieva contra el populismo

Uno de los momentos más contundentes de su exposición llegó cuando retomó una frase del presidente chileno, José Antonio Kast, quien había vinculado el populismo con la pobreza.

“Hay que cortarle la cabeza al populismo”, expresó Georgieva, en términos generales, al insistir en la necesidad de evitar políticas que comprometan la estabilidad económica.

La titular del organismo también manifestó preocupación por el crecimiento de la deuda pública mundial, que se aproxima al equivalente del 100% del Producto Bruto Interno (PBI) global. Advirtió que la inflación persistente y las tasas de interés elevadas incrementan los costos de financiamiento para los gobiernos, las empresas y las familias.

“La historia de la deuda pública por sí sola es una historia muy preocupante”, sostuvo. Además, cuestionó que muchos gobiernos incrementen el gasto y el endeudamiento durante las crisis, pero no reconstruyan sus márgenes fiscales cuando las condiciones económicas mejoran.

En ese contexto, puso como ejemplo a Estados Unidos, al que señaló por sus desequilibrios presupuestarios. Mencionó una deuda de 40 billones de dólares y un déficit fiscal equivalente al 6% de su economía.

Disciplina fiscal y advertencia por la deuda

Georgieva consideró que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para resolver los problemas de endeudamiento. Según explicó, también es necesario implementar medidas de disciplina fiscal, revisar el gasto público y tomar decisiones con anticipación.

“No creo mucho que el crecimiento pueda sacarnos por sí solo del agujero de la deuda. También requeriría disciplina fiscal, y cuanto antes se tomen medidas, mejor”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron después de que el staff técnico del FMI aprobara la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina, un paso que habilitó el avance hacia un nuevo desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del organismo.

La exposición de Georgieva volvió a colocar a la política fiscal argentina en el centro de la discusión económica internacional, en un escenario marcado por los desafíos del endeudamiento global y la búsqueda de estabilidad macroeconómica.