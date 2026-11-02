La recaudación de octubre logró una leve mejora real, pero el IVA volvió a caer

La recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21.608.201 millones , con un aumento nominal del 33,7% respecto del mismo mes de 2025, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al descontar la inflación estimada por consultoras privadas, los ingresos habrían registrado una leve mejora real interanual, aunque el resultado estuvo marcado por comportamientos dispares entre los principales tributos.

La inflación de octubre habría vuelto a quedar por debajo del 2%: qué rubros presionaron los precios

Las estimaciones privadas ubicaron la inflación de octubre en torno al 1,9% mensual . Si ese dato se confirma en el índice que difundirá el INDEC, la variación interanual de los precios rondaría el 33%. En ese escenario, la recaudación habría logrado una suba real cercana al 0,5%, impulsada principalmente por Ganancias y los derechos de exportación.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que los ingresos tributarios nacionales habrían crecido 0,7% en términos reales interanuales, bajo el supuesto de una inflación mensual del 1,85% para octubre.

El principal aporte al crecimiento real provino de los derechos de exportación, cuya recaudación habría aumentado un 155% interanual. De acuerdo con el IARAF, este salto estuvo condicionado por una baja base de comparación del año pasado.

En segundo lugar se ubicó el Impuesto a las Ganancias, con una suba real estimada del 16,9%. También mostraron un resultado positivo los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, que avanzaron 0,9% real interanual.

En contraste, el IVA neto de devoluciones, uno de los principales indicadores vinculados al consumo, habría registrado una caída real del 8,2% frente a octubre de 2025. El retroceso fue más pronunciado en el componente aduanero, que bajó 28,3%, mientras que el IVA impositivo disminuyó 1,7%.

El impuesto al cheque también quedó por debajo de la inflación, mientras que entre los mayores retrocesos señalados por el informe aparecen los Impuestos Internos, con una baja real estimada del 33,8%, y los Derechos de Importación, que cayeron 31,9%.

Así, aunque el resultado global de octubre mostró una mejora real moderada, la evolución de los tributos reflejó un escenario desigual: el crecimiento de los ingresos vinculados a Ganancias y las exportaciones compensó parcialmente la debilidad de impuestos asociados al consumo y al comercio exterior.