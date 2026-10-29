    • 29 de octubre de 2026 - 11:57

    Secuestraron 15.000 relojes inteligentes valuados en $450 millones

    La mercadería, valuada en $450 millones, fue detectada durante un control aduanero en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. Participaron distintas áreas de ARCA.

    Arca secuestró 15.000 relojes inteligentes valuados en $450 millones.
    Arca secuestró 15.000 relojes inteligentes valuados en $450 millones.

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    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó 15.000 relojes inteligentes con presunto fraude marcario durante un operativo en el Puente Internacional Salto Grande, en Concordia, Entre Ríos. Según el organismo, la mercadería tiene un valor estimado en plaza de 450 millones de pesos.

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    El procedimiento se realizó en la zona de control aduanero del puente, donde distintas áreas trabajaron de forma coordinada en la inspección y verificación de la carga. Participaron agentes de la Aduana de Concordia, de la Sección Procedimientos Regionales, de la División Prohibiciones y Fraude Marcario y de la Sección Brigada de Fondeo.

    El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y la Subdirección General de Control Aduanero.

    Desde ARCA indicaron que estas acciones forman parte de las tareas para prevenir y detectar infracciones aduaneras, proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir el comercio irregular de mercadería de origen extranjero.

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