    • 29 de octubre de 2026 - 09:31

    Santa Lucía: detienen a dos hermanos por tenencia ilegal de arma de fuego y secuestran un revólver

    La Brigada de Investigaciones de la UFI Genérica allanó una vivienda de Barrio Héroes de Belgrano y detuvo a dos hermanos de 20 y 25 años. Les secuestraron un revólver calibre 22 y 49 cartuchos.

    Revólver.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Brigada de Investigaciones de la División UFI Genérica realizó una serie de allanamientos en Santa Lucía, en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego, que terminó con la detención de dos hermanos y el secuestro de un revólver y municiones.

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    Los procedimientos se concretaron en horas de la mañana. En uno de los domicilios, ubicado en Barrio Héroes de Belgrano, los investigadores detuvieron a los dos hombres, de 20 y 25 años, de apellido Moreno. En el lugar secuestraron un revólver calibre 22 marca Bagual y 49 cartuchos del mismo calibre.

    Los detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría Santa Lucía Este, junto con el material secuestrado, y permanecerán allí a la espera de la audiencia de formalización.

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