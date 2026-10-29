    • 29 de octubre de 2026 - 10:07

    Caso Nancy Godoy: hallaron el celular de la docente y la Justicia espera reconstruir sus últimos movimientos

    El dispositivo de la docente rural apareció entre sus pertenencias y podría revelar qué ocurrió antes de su desaparición. Hay cinco imputados en prisión preventiva.

    Nancy Godoy.

    Nancy Godoy.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, en Corrientes, sumó un hallazgo que podría aportar pistas importantes: los investigadores encontraron su celular entre sus pertenencias. El dispositivo podría ser clave para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué pasó antes de que desapareciera. Ahora se buscará establecer si contiene información relevante para avanzar en la causa.

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    La última comunicación conocida de la docente fue el 7 de octubre, cuando le mandó un audio a su nuera, Alejandra, para contarle las dificultades que enfrentaba por la falta de agua y las condiciones de la escuela. Ocho días después, el 15 de octubre, sus hijos denunciaron su desaparición. El miércoles, dos policías que participaban de los rastrillajes encontraron su cuerpo en un viejo potrero del paraje El Malezal.

    La pesquisa se concentró en personas vinculadas con la estancia El Curupí, en especial aquellas que tenían contacto frecuente con la docente y conocían sus desplazamientos. Ireneo Zarza, capataz del establecimiento, está acusado como coautor de femicidio y fue señalado como uno de los principales sospechosos. En los allanamientos, los investigadores encontraron prendas quemadas en una construcción rural que él usaba, a unos 150 metros de la escuela. Los elementos fueron secuestrados para realizar pericias.

    También están imputados por femicidio Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, ambos vinculados con la estancia. La cuarta acusada es Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple. Se trata de una baqueana que ayudaba a trasladar a Godoy a caballo desde el casco de la estancia hasta la escuela y le ofrecía alojamiento en una vivienda cercana. En un allanamiento en una propiedad vinculada con Leguizamón y Rojas, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a la docente.

    El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio por haber dado declaraciones contradictorias sobre la desaparición. En una de sus versiones aseguró que Godoy había sido asesinada y que su cuerpo fue arrojado a un bañado, pero después se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que esa declaración fue obtenida mediante presiones y maltratos policiales.

    Los cinco permanecen en prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González trabajan para establecer si el potrero fue el lugar del crimen o si el cuerpo fue trasladado desde otro sector. Además de la autopsia, serán relevantes los resultados de las pericias sobre las prendas y demás elementos secuestrados.

    La Justicia deberá determinar cómo murió Nancy Godoy, qué participación tuvo cada acusado y si el crimen estuvo vinculado con un ataque sexual o con las irregularidades que ella había denunciado antes de desaparecer.

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