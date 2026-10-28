Cómo y dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que era buscada en Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy , la docente rural desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, fue encontrado semisumergido en un viejo potrero del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. El hallazgo se produjo este miércoles por la mañana, después de 21 días de búsqueda , en un sector rural de difícil acceso que todavía no había sido rastrillado por los investigadores.

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Según la información difundida por fuentes judiciales, dos policías localizaron los restos durante una recorrida a caballo, en las inmediaciones de la estancia El Curupí. El lugar está ubicado a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Godoy se desempeñaba como directora suplente y a la que solía trasladarse por ese sector.

A pocos metros del cuerpo también encontraron un bolso, que fue incorporado al expediente y será sometido a análisis para determinar si puede aportar información relevante para la investigación.

El lugar donde apareció el cuerpo de Nancy Godoy presenta importantes dificultades para el trabajo de los investigadores. Se trata de una región rural con extensos bañados, sectores anegados y vegetación densa , donde en varios puntos no existen caminos transitables para vehículos convencionales.

Por esas características, los operativos desplegados durante la búsqueda incluyeron recorridas a caballo, perros entrenados, helicópteros y drones. Sin embargo, la presencia de camalotes y la vegetación dificultaron las tareas de rastreo desde el aire.

A esas complicaciones se sumó la falta de señal telefónica, un obstáculo que afectó las comunicaciones en el lugar y demoró la notificación del hallazgo. El sector donde fue encontrada la docente no había sido inspeccionado previamente durante los rastrillajes.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González se trasladaron hasta la zona para supervisar las medidas y preservar la escena. Entre los puntos que deberán establecer está cuánto tiempo llevaba el cuerpo en ese lugar y si allí ocurrió el crimen o si los restos fueron trasladados desde otro sitio.

De acuerdo con los datos que trascendieron, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y presentaba efectos de la exposición al agua y a la fauna. Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense, donde se realizará la autopsia.

El estudio será clave para determinar las causas y la data de muerte, además de aportar elementos que permitan reconstruir las circunstancias del hecho.

Cinco detenidos por el crimen de la docente

La investigación por la muerte de Nancy Godoy continúa con cinco personas detenidas y bajo prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora, y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

Durante los procedimientos anteriores, los investigadores secuestraron distintos elementos que ahora deberán ser sometidos a pericias. En una tapera donde vivía Zarza, ubicada a unos 150 metros de la escuela, encontraron prendas quemadas que serán analizadas para determinar si pertenecían a la docente y si conservan material biológico.

En la vivienda de Leguizamón, en tanto, hallaron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy. También se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas en el domicilio de Bordón, elementos sobre los que deberán avanzar los análisis para establecer si tienen relación con el crimen.

Bordón había declarado inicialmente ante la Policía que Nancy había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, aunque después se retractó. Su abogado cuestionó esa declaración y sostuvo que su defendido habría sido presionado durante la detención.

Con el hallazgo del cuerpo, los investigadores podrán avanzar con nuevas medidas para reconstruir lo ocurrido. La autopsia, el análisis del bolso encontrado cerca de los restos y los resultados de las pericias pendientes serán determinantes para esclarecer el crimen de la docente rural.