Alerta por un supuesto atentado en una escuela de Caucete: identificaron al menor que hizo el llamado

La advertencia llegó a través del 911, luego de que un operador del 107 informara sobre una comunicación que alertaba sobre un posible atentado en la escuela Manuel Pacífico Antequeda. La Policía intervino en el establecimiento.

Una alerta por un supuesto atentado en la escuela Manuel Pacífico Antequeda, en el departamento Caucete, movilizó este miércoles a personal policial, luego de que se recibiera un aviso a través del sistema de emergencias 911. Tras las primeras averiguaciones, los efectivos lograron identificar al menor que habría realizado el llamado.

De acuerdo con la información policial, el episodio comenzó cuando un operador del servicio de emergencias médicas 107 se comunicó para advertir que habían recibido en esa línea un llamado en el que se alertaba sobre un posible atentado en el establecimiento educativo.

A partir de los datos aportados, se verificaron las comunicaciones previas del número telefónico desde el que se habría realizado la advertencia. Esa tarea permitió establecer una geolocalización vinculada a la escuela, por lo que se comisionó un móvil policial al lugar.

Los efectivos lograron dar con el menor señalado como presunto autor del llamado, mientras personal policial trabajaba en el establecimiento para determinar las circunstancias del episodio.