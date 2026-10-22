Alerta sanitaria global por el virus Shamonda: qué es el patógeno ganadero y qué se sabe del primer caso humano fallecido en Francia

Un giro inesperado en la agenda de la salud pública internacional ha encendido las alarmas en Europa tras la confirmación, este 22 de octubre de 2026, del primer caso de infección humana por el virus Shamonda (SHAV) .

Las autoridades sanitarias de Francia y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) confirmaron la muerte de un paciente que se encontraba bajo tratamiento médico por una patología preexistente grave, lo que marca un hito inédito para este patógeno que hasta ahora era considerado de afectación estrictamente veterinaria.

El virus Shamonda es un agente infeccioso perteneciente al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu. Descubierto por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960, históricamente mantuvo una presencia esporádica en regiones de África y Asia. Sin embargo, su comportamiento epidemiológico experimentó una mutación drástica durante el verano de 2026, cuando desembarcó con fuerza en Europa Central mediante la variante europea denominada SHAV-EU, afectando principalmente al ganado vacuno, ovino y caprino en países como Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y España.

En la producción ganadera, el virus genera importantes pérdidas económicas. Los animales infectados sufren cuadros caracterizados por picos febriles superiores a los 40 °C, diarrea aguda, apatía y una severa caída en la producción láctea, que puede llegar al 50%. Además, en las hembras gestantes causa complicaciones reproductivas graves, incluyendo abortos, malformaciones congénitas y nacimiento de crías inviables.

Su transmisión se produce a través de vectores biológicos: dípteros hematófagos del género Culicoides (pequeños jejenes o mosquitos picadores), los mismos agentes que propagan otras afecciones bovinas como la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizoótica.

El caso de Francia y el análisis epidemiológico

La noticia que conmocionó a la comunidad científica tuvo lugar en los Hospices Civils de Lyon, en el este de Francia. Según informaron los voceros del Ministerio de Agricultura y de Salud de ese país, el paciente fallecido presentaba un estado de inmunosupresión o vulnerabilidad clínica previa, lo que incrementó significativamente su susceptibilidad a contraer la infección y desarrollar complicaciones posteriores.

Los médicos intervinientes señalaron que el paciente sufrió severas complicaciones a nivel del sistema nervioso central y daño cerebral, un cuadro que los especialistas consideran muy probablemente vinculado a la acción del virus. La principal hipótesis de trabajo establece que el hombre habría sido picado por un insecto vector (Culicoides) infectado en una zona rural del este francés, donde el brote ganadero había mostrado alta actividad durante los meses estivales.

Frente a la confirmación del deceso, el ECDC junto con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) abrieron una investigación epidemiológica urgente para evaluar si el virus fue la causa directa de la muerte o un factor coadyuvante, al tiempo que estudian posibles mutaciones en el genoma viral.

A pesar del impacto de la novedad, los organismos sanitarios mantuvieron la prudencia e insistieron en que, hasta la fecha, no existe evidencia de contagio interhumano ni de que el virus represente una amenaza directa para la población general. Las autoridades recalcaron que el riesgo para personas sanas sigue siendo catalogado como muy bajo, concentrándose la atención en reforzar las medidas de bioseguridad ganadera, el control de vectores y la vigilancia epidemiológica continua en toda la cuenca europea.