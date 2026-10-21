El Hospital Rawson realizó una histórica cirugía láser fetal y salvó la vida de un bebé

En un hito para la salud pública de la provincia, la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Dr. Guillermo Rawson llevó a cabo con éxito una cirugía láser intrafetal, una práctica quirúrgica inédita en San Juan. La compleja intervención permitió corregir una grave afección en un embarazo gemelar y salvar la vida de un bebé que se encontraba en riesgo extremo.

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El caso fue detectado a partir de una evaluación ecográfica de rutina realizada por la ginecóloga Silvina Mazzanti. La especialista identificó que la gestante padecía la secuencia TRAP (perfusión arterial reversa en gemelos), una severa patología que se presenta en tan solo uno de cada 50.000 nacimientos.

La secuencia TRAP ocurre en embarazos monocoriales cuando en una misma placenta coexisten un feto con desarrollo normal y un gemelo acárdico (sin vida y con formación incompleta). Al compartir la circulación, el bebé sano bombea sangre al gemelo anormal, lo que genera una sobrecarga cardiovascular que deriva en una insuficiencia cardíaca severa. Sin intervención médica, la tasa de mortalidad para el feto en desarrollo roza el 80%.

Frente a la gravedad del cuadro, la Dirección del Hospital Rawson y la Jefatura de Maternidad activaron un rápido procedimiento administrativo para convocar al médico sanjuanino Savino Gil Pugliese, especialista en medicina fetal radicado en la provincia de Córdoba.

La operación se concretó de manera crítica en la semana 20 de gestación: los profesionales advirtieron que un solo día de demora habría impedido salvar al bebé.

Alta precisión en menos de una hora

El procedimiento quirúrgico demandó menos de 60 minutos de trabajo dentro del quirófano. Utilizando tecnología de vanguardia, el equipo médico introdujo una fibra óptica guiada por ecografía de alta resolución para ocluir con láser el flujo sanguíneo anómalo hacia el gemelo no viable.

Al cortar la irrigación que sobrecargaba el corazón del feto sano, la intervención eliminó el riesgo inminente de falla cardíaca y garantizó la continuidad del embarazo en condiciones óptimas.

Un trabajo multidisciplinario e integral

El histórico procedimiento fue coordinado por el equipo de la Unidad de Medicina Fetal del nosocomio local, integrado por los doctores Melisa Fernández, Esteban Herrero y Raúl Usín. Asimismo, contó con el soporte de anestesiólogos, enfermeros e instrumentadores quirúrgicos de las áreas de Maternidad y Quirófano Central.

Con esta intervención, el Hospital Guillermo Rawson consolida su capacidad de respuesta ante patologías complejas de alta exigencia técnica, posicionando a la provincia a la vanguardia de la cirugía prenatal.