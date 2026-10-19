Cáncer de mama en Argentina: la mortalidad bajó 14% en la última década

La tasa de mortalidad por cáncer de mama en Argentina bajó un 14 % entre 2014 y 2024, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud. Pese a la caída, la enfermedad se mantiene entre las principales causas de muerte por tumores en mujeres.

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Según datos del Observatorio Global de Cáncer, en 2024 hubo 5.912 fallecimientos vinculados a este tipo de cáncer, mientras que las estimaciones registraron 20.750 nuevos diagnósticos en el país. La cifra equivale al 29,9 % de los tumores malignos detectados en mujeres durante ese año.

Del total de muertes, según la cartera, el 83 % correspondió a mujeres de 50 años o más. Los datos refuerzan la relevancia de los controles médicos periódicos, el diagnóstico temprano y la llegada sin demoras a los tratamientos.

La mortalidad descendió de 17,76 defunciones por cada 100.000 mujeres en 2014 a 15,36 en 2024. La reducción muestra una tendencia sostenida durante la última década, aunque persiste el desafío de ampliar el acceso a la prevención, el diagnóstico y la atención oncológica.

Detectado en etapas iniciales, el cáncer de mama presenta altas posibilidades de curación. Entre los signos que requieren una consulta médica figuran la aparición de bultos, modificaciones en la piel o el pezón, secreciones o sangrado por el pezón.

El autoexamen puede contribuir a advertir cambios en las mamas, pero no reemplaza a la mamografía, que permite encontrar lesiones antes de que sean palpables.

La mamografía se recomienda cada uno o dos años entre los 50 y los 69 años

Las mujeres de entre 50 y 69 años que no tienen antecedentes personales o familiares de la enfermedad deben realizarse una mamografía cada uno o dos años. Para quienes tienen menos de 50 años, más de 69 o factores de riesgo, la frecuencia y la necesidad del estudio deben definirse con un profesional de salud.

La mamografía facilita la detección precoz y puede permitir tratamientos menos invasivos. El seguimiento médico también contempla otros estudios, como ecografías y resonancias magnéticas, según la evaluación clínica de cada paciente.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que durante octubre proyectará en las salas de espera de hospitales públicos un video con información sobre prevención, diagnóstico y atención. Además, la plataforma Mi Argentina enviará mensajes preventivos adaptados al perfil de los usuarios.

La cartera sanitaria también difundió la guía Cáncer de mama desde el diagnóstico, destinada a pacientes y familias. El material reúne información sobre estudios, alternativas terapéuticas, seguimiento y herramientas para conversar con los equipos médicos.

El cáncer pasó a ser un evento de notificación obligatoria

Este año, el cáncer fue incorporado a los eventos de notificación obligatoria con el objetivo de mejorar el seguimiento epidemiológico. La medida apunta a reunir información más completa sobre incidencia y mortalidad, además de orientar la planificación sanitaria y la organización de la atención oncológica.

En paralelo, el Ministerio brinda asistencia técnica a las 21 jurisdicciones que utilizan el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM). La plataforma registra procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento, y cuenta con más de 4.400 centros activos.

En lo que va de 2026 se notificaron más de 134.000 mamografías en el sistema. A su vez, se entregaron más de 50 etiquetas de calidad a 21 instituciones de 10 provincias por sus servicios de diagnóstico por imágenes; 13 de esos reconocimientos corresponden al año en curso.

La evaluación considera el equipamiento, la calidad de las imágenes, la formación del personal, la protección radiológica, la organización de los servicios y la seguridad de las pacientes.