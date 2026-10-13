Valle Fértil apuesta al deporte para luchar contra el cáncer de mama

El municipio de Valle Fértil organizó una jornada deportiva doble para concientizar sobre la prevención de esta enfermedad.

Nuevammente habrá actividades deportivas en Valle Fértil para luchar contra el cáncer.

[En el marco del mes de concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama, el municipio de Valle Fértil organizó una jornada deportiva doble para concientizar sobre la prevención de esta enfermedad y promover la salud en la comunidad.

Con el firme objetivo de sensibilizar a la población y fomentar hábitos de vida saludables, el municipio impulsó este importante evento deportivo y comunitario bajo la premisa de que la prevención y el diagnóstico precoz salvan vidas.

En este marco, organizó un maratón competitivo y participativo, además de una caminata en la que puede participar toda la familia. Ambos eventos se realizarán el próximo 19 de octubre, y la única consigna para formar parte de estas propuestas es verter alguna prenda de color rosa.

La jornada deportiva en Valle Fértil La iniciativa contempla dos actividades principales dirigidas a toda la familia, con concentración previa en la Plaza Departamental: