    • 13 de octubre de 2026 - 06:46

    Valle Fértil apuesta al deporte para luchar contra el cáncer de mama

    El municipio de Valle Fértil organizó una jornada deportiva doble para concientizar sobre la prevención de esta enfermedad.

    Nuevammente habrá actividades deportivas en Valle Fértil para luchar contra el cáncer.

    Nuevammente habrá actividades deportivas en Valle Fértil para luchar contra el cáncer.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    [En el marco del mes de concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama, el municipio de Valle Fértil organizó una jornada deportiva doble para concientizar sobre la prevención de esta enfermedad y promover la salud en la comunidad.

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    Con el firme objetivo de sensibilizar a la población y fomentar hábitos de vida saludables, el municipio impulsó este importante evento deportivo y comunitario bajo la premisa de que la prevención y el diagnóstico precoz salvan vidas.

    En este marco, organizó un maratón competitivo y participativo, además de una caminata en la que puede participar toda la familia. Ambos eventos se realizarán el próximo 19 de octubre, y la única consigna para formar parte de estas propuestas es verter alguna prenda de color rosa.

    La jornada deportiva en Valle Fértil

    La iniciativa contempla dos actividades principales dirigidas a toda la familia, con concentración previa en la Plaza Departamental:

    1. Caminata Rosa

    • Hora: a las
    • Recorrido: desde la Plaza Departamental hasta el Polideportivo Municipal.
    • Consigna: se invita a los participantes a asistir con un accesorio de color rosa.
    • Actividades complementarias: tras la caminata, se llevarán a cabo charlas de concientización, relatos de testimonios, y sesiones de zumba y yoga.

    2. Maratón - Lucha contra el Cáncer de Mama

    • Hora: a las 21.
    • Lugar de concentración: Plaza Departamental.
    • Modalidades:
      • 8K Competitivo: diseñado para corredores que buscan ponerse a prueba en un trayecto más exigente.
      • 2K Participativo: pensado para familias, aficionados y personas de todas las edades que deseen acompañar la causa.
    • Inscripción: es totalmente gratuita y se realiza de manera online en el mismo link para ambos eventos.

    Bajo el lema "¡Sumate, la lucha es de todas!", las autoridades locales invitan a vecinos y visitantes a vestir de rosa y participar de este encuentro que combina deporte, salud y contención social.

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