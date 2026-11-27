Tras las lluvias registradas durante la madrugada de este viernes, la temperatura escaló hasta los 33,9°C a las 19 horas, ubicando a la provincia en el tercer puesto del ranking nacional del SMN.

Luego de una madrugada marcada por la inestabilidad y las precipitaciones, San Juan volvió a ubicarse entre los puntos más calurosos de la Argentina. De acuerdo con el ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 19 horas de este viernes el termómetro marcó 33,9°C en la provincia.

Con ese registro, territorio sanjuanino ocupó el tercer lugar a nivel nacional, quedando apenas por detrás de Neuquén, que lideró la tabla con 35,2°C, y de la localidad mendocina de San Martín, que se posicionó segunda con 34,1°C.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana en San Juan Lejos de traer un alivio duradero, el paso de la tormenta dará lugar a un marcado ascenso térmico durante las próximas 48 horas, con condiciones plenamente veraniegas en toda la provincia: