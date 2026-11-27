Más de un centenar de vehículos sacados de circulación y casi doscientas multas fue el saldo que dejaron los operativos preventivos realizados durante la última semana en las calles y rutas de San Juan.
La Dirección Tránsito D-7 de la Policía de San Juan difundió el balance de los operativos desplegados entre el 19 y el 26 de noviembre.
Más de un centenar de vehículos sacados de circulación y casi doscientas multas fue el saldo que dejaron los operativos preventivos realizados durante la última semana en las calles y rutas de San Juan.
De acuerdo con el parte de prensa oficial difundido por la Dirección Tránsito D-7 de la Policía de San Juan, los controles se extendieron desde el jueves 19 hasta el jueves 26 de noviembre, arrojando los siguientes resultados:
Actas de infracción: Se confeccionaron un total de 192 actas por diversas faltas a la normativa vial vigente.
Vehículos radiados: Fueron sacados de circulación y trasladados a depósitos 118 rodados que no cumplían con las condiciones reglamentarias para transitar.
Licencias retenidas: Los efectivos procedieron a la retención preventiva de 58 carnets de conducir.
Infracciones al Artículo 23°: Se contabilizaron 27 actuaciones encuadradas bajo dicha normativa (vinculada a conducción bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes).
Desde la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la fuerza policial destacaron que estos despliegues forman parte de los controles habituales de prevención y ordenamiento vehicular para reducir la siniestralidad en el territorio sanjuanino.