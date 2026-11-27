La Dirección Tránsito D-7 de la Policía de San Juan difundió el balance de los operativos desplegados entre el 19 y el 26 de noviembre.

Más de un centenar de vehículos sacados de circulación y casi doscientas multas fue el saldo que dejaron los operativos preventivos realizados durante la última semana en las calles y rutas de San Juan.

De acuerdo con el parte de prensa oficial difundido por la Dirección Tránsito D-7 de la Policía de San Juan, los controles se extendieron desde el jueves 19 hasta el jueves 26 de noviembre, arrojando los siguientes resultados: