Se trata de Ángel Eduardo Correa, cuyo extravío fue registrado este viernes 27 de noviembre. Solicitan la colaboración de la comunidad.

Las autoridades de San Juan activaron una búsqueda para dar con el paradero de Ángel Eduardo Correa, de 76 años, cuyo extravío fue registrado durante la jornada de este viernes 27 de noviembre.

A través del programa provincial San Juan Te Busca, se difundió una fotografía del hombre junto con una descripción de sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, con el objetivo de obtener información que permita localizarlo.

Según detallaron en el comunicado, Correa mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura física delgada, tez trigueña y ojos celestes. Además, tiene rostro redondo, nariz recta, boca mediana, labios delgados, barba y poco cabello de color entrecano.

Cómo estaba vestido y dónde aportar información Al momento de su desaparición, el hombre vestía una remera negra con una franja rosa a la altura del pecho, un pantalón corto de color verde y alpargatas negras. Por el momento, el comunicado oficial no precisa el lugar ni las circunstancias en las que se produjo su extravío.