San Juan fue escenario por primera vez de la 241° Reunión del Consejo Directivo y Asamblea General Ordinaria de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) , un encuentro que convocó a entre 200 y 250 empresarios del sector provenientes de distintos puntos del país.

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La actividad se desarrolló durante el 26 y 27 de noviembre en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico , con la organización conjunta de FEHGRA y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA). Los participantes representaron a una actividad que reúne aproximadamente 55.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos en Argentina .

La llegada de este encuentro nacional fue impulsada desde San Juan con el propósito de mostrar el potencial de la provincia, promover inversiones, generar asociaciones comerciales y fortalecer los vínculos con proveedores locales .

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente de FEHGRA, Daniel Prieto ; la presidenta de AEHGA San Juan, Tamara Boggian ; el secretario de la entidad provincial, Fabio Nievas; y el director ejecutivo del Bureau San Juan, Mariano Carmona. También participaron representantes de los ministerios de Producción, Trabajo e Innovación y de Turismo, Cultura y Deporte.

Uno de los principales ejes de la reunión fue el impacto del crecimiento de la actividad minera en la hotelería y la gastronomía sanjuaninas . Los empresarios analizaron la capacidad del sector para responder a una demanda creciente de alojamiento, servicios de alimentación y propuestas turísticas vinculadas con los proyectos mineros.

En ese contexto, se destacó el interés de empresarios de otras provincias por invertir en San Juan, ante las perspectivas de expansión de la minería y la necesidad de ampliar la infraestructura hotelera y gastronómica.

La conectividad también ocupó un lugar importante en la agenda. Los participantes valoraron los avances de la provincia en materia de conexiones aéreas y analizaron las expectativas por la incorporación de nuevos vuelos. Entre las posibilidades mencionadas estuvo la ruta Córdoba-San Juan-Santiago de Chile, considerada una alternativa para mejorar la integración regional y facilitar el movimiento de visitantes y empresarios.

Otro de los asuntos abordados fue el alojamiento informal, una problemática que genera preocupación en el sector. Durante el encuentro se planteó la necesidad de establecer reglas equivalentes para todos los prestadores, con habilitaciones y exigencias similares, además de avanzar en una legislación que permita ordenar la actividad y evitar situaciones de competencia desleal.

La agenda incluyó también debates sobre electromovilidad y su impacto en el desarrollo productivo y la organización de los servicios, en un contexto de transformación de las actividades económicas.

Preocupación por las reservas para la temporada de verano

Uno de los puntos que generó inquietud entre los representantes del sector fue el panorama turístico para los próximos meses. Durante la reunión se manifestó preocupación por el bajo nivel de reservas para la temporada de verano, con un escenario de incertidumbre que podría prolongarse hasta marzo.

La situación fue analizada como uno de los principales desafíos para los establecimientos hoteleros y gastronómicos, que deberán afrontar los próximos meses en un contexto de demanda todavía limitada.

Como parte de las exposiciones previstas, participó como disertante invitado Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz, convocado por FEHGRA para abordar la problemática del alojamiento informal. Su presentación estuvo centrada en la necesidad de profundizar la articulación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado para establecer criterios comunes de regulación.

San Juan busca consolidarse como destino de reuniones y negocios

La realización de la asamblea nacional se enmarca en la estrategia provincial para posicionar a San Juan como destino de reuniones, congresos y encuentros empresariales. En ese objetivo resulta clave el trabajo conjunto entre el sector público y privado, junto con la tarea del Bureau San Juan para atraer eventos de alcance nacional e internacional.

La elección de la provincia como sede también permitió mostrar su oferta turística, hotelera y gastronómica ante representantes de distintas regiones del país, con la posibilidad de generar nuevos contactos comerciales y oportunidades de inversión.

Además, el encuentro coincidió con la realización de la Fiesta Nacional del Sol 2026, un evento que impulsó el movimiento turístico durante noviembre. En ese contexto, el Gran San Juan registró una ocupación hotelera del 75%, con posibilidades de alcanzar el 80%, según las estimaciones del sector.

De esta manera, la reunión de FEHGRA dejó a San Juan en el centro de la agenda nacional hotelera y gastronómica, en un momento en el que la provincia busca aprovechar el crecimiento minero y turístico para ampliar su infraestructura, atraer inversiones y fortalecer los servicios vinculados con la actividad.