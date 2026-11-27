Las lluvias registradas durante la noche del jueves 26 de noviembre dejaron familias afectadas en distintos departamentos de San Juan y activaron un operativo de asistencia por parte del Gobierno provincial. Durante las primeras horas de este viernes, la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias , junto con la Dirección de Protección Civil , comenzó a tomar contacto con los damnificados para relevar sus necesidades y brindar respuestas.

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De acuerdo con el primer informe oficial, se recibieron pedidos de ayuda en Ullum, Albardón y Chimbas . En los dos primeros departamentos se registraron familias que debieron autoevacuarse debido a las consecuencias de las precipitaciones.

En tanto, en Chimbas, la situación estuvo relacionada con el desborde de un canal que afectó al Lote Hogar 62 . Hasta el momento del relevamiento, no se habían registrado familias autoevacuadas en esa zona.

Desde los organismos provinciales señalaron que, si bien las inclemencias climáticas se extendieron por toda la provincia , hasta las primeras horas de este viernes no se habían recibido otros pedidos de asistencia.

Sin embargo, aclararon que el operativo continuará activo para monitorear el estado de las viviendas y detectar nuevas necesidades de las familias que pudieron resultar perjudicadas por el temporal.

Dónde solicitar asistencia por las lluvias en San Juan

Las autoridades recordaron que las personas que necesiten ayuda ante una emergencia pueden comunicarse a través de WhatsApp con las áreas correspondientes.

Los números habilitados para recibir mensajes son:

264-6289953

264-4123158

El relevamiento continuará durante la jornada para determinar el alcance de los daños y garantizar la asistencia a los hogares afectados por las lluvias.