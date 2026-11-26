Ante el aumento de las temperaturas y con el objetivo de prevenir accidentes en espacios acuáticos, el Gobierno de San Juan informó cuáles son los únicos cinco lugares públicos habilitados en toda la provincia para el ingreso de bañistas y la realización de actividades recreativas.

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La medida fue dispuesta por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, en el marco del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE).

De acuerdo con el comunicado oficial, las zonas permitidas con playas seguras y boyadas son:

Embarcadero del dique de Ullum: habilitado únicamente en la zona boyada.

Río San Juan (únicamente a la altura de calle Las Moras): habilitado solo los días viernes, sábados, domingos y feriados, en el horario de 15:00 a 20:00.

Dique Cuesta del Viento: en el departamento Iglesia.

Dique San Agustín: en el departamento Valle Fértil.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estos cinco espacios cuentan de manera exclusiva con cobertura de guardavidas, delimitación preventiva y coordinación operativa entre Seguridad Náutica, Policía de San Juan, Bomberos y Salud.

Prohibición absoluta en canales y zonas no habilitadas

En paralelo, las autoridades recordaron que rige una prohibición absoluta para bañarse o realizar actividades recreativas en cualquier otro espejo de agua, canal de riego o sector de río que no figure en el listado oficial.

Según advirtieron desde el COPRE, el ingreso a zonas no autorizadas representa un riesgo extremo para la vida debido a la fuerza de las corrientes y a las variaciones repentinas de caudal, por lo que instaron a la población a respetar la señalización oficial y las indicaciones del personal de seguridad.