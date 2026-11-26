San Juan inició la temporada de Dengue 2026-2027 con un caso sospechoso bajo investigación, según refleja el último Boletín Epidemiológico Nacional. El informe, que abarca el período del 8 al 14 de noviembre, también señala otros dos episodios notificados en la provincia que ya fueron descartados.

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Hasta el momento, no se registran contagios confirmados de la enfermedad en el territorio sanjuanino. Sin embargo, la aparición de esta notificación pendiente de resolución reactiva la atención sobre la evolución del dengue, especialmente ante la proximidad del verano y las condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

El relevamiento nacional contabilizó un total de 1.584 notificaciones en las primeras 15 semanas epidemiológicas de la temporada. De ese número, 797 fueron descartadas, 760 continúan en estudio y 11 resultaron confirmadas, todas en personas con antecedentes de viaje, lo que significa que aún no se ha detectado circulación autóctona del virus.

La situación en San Juan se enmarca en un panorama similar en el resto de la región de Cuyo. Entre San Juan, Mendoza y San Luis se contabilizaron 12 notificaciones vinculadas al dengue: 10 fueron descartadas y dos permanecen como sospechosas. Mendoza cuenta con un caso pendiente de confirmación, mientras que San Luis no registra notificaciones bajo investigación ni contagios confirmados.

A nivel nacional, los 11 contagios confirmados hasta la fecha se distribuyen en Buenos Aires (cuatro), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (tres), Córdoba (dos), Santa Fe (uno) y Santa Cruz (uno). Los serotipos identificados en las muestras analizadas son DENV-2 y DENV-3, lo que mantiene activo el monitoreo sanitario de cara a los meses de mayor circulación del mosquito transmisor.

Antecedentes y medidas de prevención en San Juan

La preparación sanitaria en San Juan comenzó en septiembre, ante la previsión de que las condiciones ambientales de la nueva temporada pudieran favorecer la reproducción del Aedes aegypti. Las temperaturas elevadas y la humedad, factores clave para el mosquito, podrían verse modificadas por las mayores precipitaciones pronosticadas.

El Ministerio de Salud de Argentina detalló en su Boletín Epidemiológico Nacional N.º 835 que en San Juan no se registran casos confirmados ni probables, ni entre personas con antecedentes de viaje ni autóctonos. Los datos provisorios, que pueden actualizarse, muestran dos casos descartados y uno sospechoso, sin serotipos de dengue identificados aún en la provincia.

El antecedente del brote más grave de dengue ocurrido en la provincia durante 2024, con más de 600 contagios confirmados y circulación viral autóctona, refuerza la importancia de sostener las medidas de alerta sanitaria. La eliminación de recipientes que acumulan agua, cepillando su interior para erradicar los huevos adheridos, sigue siendo una recomendación central.