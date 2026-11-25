La movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) en San Juan reunió a diversas agrupaciones que trabajan de manera territorial en la asistencia, el acompañamiento judicial y la visibilización de las violencias de género. En diálogo con Diario de Cuyo , referentes de tres organizaciones centrales detallaron la realidad que enfrentan en la provincia y los reclamos que llevaron a las calles.

Las imágenes de la marcha en San Juan por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con cinco años constituida como asociación civil —aunque sus integrantes se conocen y articulan desde hace ocho—, Familias Unidas por el Dolor del Femicidio acompaña actualmente a 16 familias sanjuaninas. Según explicó su referente, Victoria Villalón , recientemente se sumaron los entornos de Camila y Gema , protagonistas de los últimos femicidios ocurridos en la provincia.

"La familia de Camila lamentablemente no pudo estar acá, así que nos pidieron que la representáramos y que no bajemos los brazos. El año que viene sería el juicio, así que esperemos que haya mujeres presentes en Tribunales acompañando, como siempre ha habido, porque es muy importante que Camila tenga justicia, como también Gema", señaló Villalón.

La organización brinda asesoramiento legal inmediato desde el inicio de cada causa para orientar a los allegados en un proceso que describen como complejo y desgastante. En ese sentido, Villalón reiteró el reclamo por la adhesión a la Ley Nacional 27.372 (Ley de Víctimas) en San Juan: "Mientras a los femicidas y agresores el Estado les brinda un defensor y derechos, las familias no podemos participar activamente en el proceso judicial ni contar con un patrocinio exclusivo. Estamos seguras de que si se acompaña a tiempo a las víctimas de violencia de género, se puede evitar que terminen en femicidio".

Por su parte, Carolina Espinoza , fundadora a nivel nacional y representante en San Juan de Madres Víctimas de Violencia Vicaria Argentina , puso el foco en una modalidad de agresión que aún encuentra resistencia en los estrados judiciales.

"Si bien está descripta en la ley como violencia interpósita de persona, el nombre real es violencia vicaria. Es una de las más cobardes, porque el violento ya no nos agreda directamente, sino que utiliza a nuestros hijos, los más débiles", explicó Espinoza.

A un año de haberse conformado en San Juan, la red ya nuclea a 33 madres en la provincia y recibe entre dos y seis consultas diarias a nivel nacional. Para la referente, el principal obstáculo es la falta de capacitación judicial: "La Justicia necesita empezar a reconocerla y tener perspectiva de género, porque hoy en día se la ve como un simple conflicto entre padres cuando no lo es. Además, cuando el violento sabe que las condenas son bajas, la violencia no se frena". Quienes necesiten contactarse con la red pueden hacerlo a través de sus cuentas oficiales en Instagram y TikTok bajo el nombre Red Madres Víctimas de Violencia Vicaria Argentina.

APDH y una bandera colectiva

Uno de los símbolos más visibles de la columna fue una extensa bandera confeccionada de manera comunitaria por iniciativa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Según detalló Luciana Mazuelos, integrante del organismo, la pieza reúne paños pintados durante cuatro meses por organizaciones sociales, instituciones, bibliotecas populares y personas autoconvocadas.

"Estamos trabajando en un registro de víctimas de femicidio desde el año 1993 hasta la actualidad. Hemos recopilado información sobre 50 casos en la provincia y esos son los nombres que hemos traído hoy a la marcha para recordar a todas las víctimas de la violencia machista en San Juan", explicó Mazuelos.

Finalmente, la referente de la APDH cuestionó el contexto actual en materia de asistencia estatal: "La provincia no se diferencia de lo que pasa a nivel nacional. Hoy, 25 de noviembre, no se ha señalado ninguna política pública que sirva para protegernos; están recortados todos los presupuestos y los programas que ayudaban a las mujeres a salir de situaciones de violencia. Estamos en peligro en nuestras casas y en las calles".