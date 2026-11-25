Un estremecedor relato publicado en TikTok se volvió viral en las últimas horas y generó fuerte repercusión entre los usuarios por la trágica secuencia que describe. A través de la cuenta @relatosreales13, un joven contó cómo una salida de enduro en moto junto a un amigo terminó en muerte días después de que su compañero tomara una ofrenda de una gruta de la Difunta Correa.

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El testimonio acumuló rápidamente cientos de comentarios, despertando sorpresa, conmoción y un intenso debate en las redes sociales entre quienes creen en la fe popular y quienes atribuyen lo ocurrido a una trágica coincidencia.

Según reconstruyó el autor del video, ambos habían salido a recorrer circuitos en moto cuando decidieron detenerse en una gruta dedicada a la Difunta Correa, un espacio colmado de botellas con agua, cartas y objetos dejados por promesantes en señal de agradecimiento.

Mientras observaban el lugar, su amigo comenzó a leer algunos mensajes y reparó en una cadena de oro que estaba atada a un inmovilizador ortopédico para el torso. Junto al objeto había una nota en la que un devoto agradecía a la Difunta por haberle permitido recuperarse de un grave accidente.

De acuerdo con el relato, el motociclista aseguró que no creía en ese tipo de promesas, minimizó el valor simbólico de las ofrendas y decidió quedarse con la joya. Acto seguido, se colocó la cadena en el cuello y ambos continuaron con la travesía.

El accidente en la ruta y un desenlace fatal

Minutos más tarde, mientras transitaban por un sector de curvas, el hombre que llevaba la cadena se adelantó y sufrió una caída. Según contó el testigo, en medio del siniestro una corzuela parda lo embistió y una de sus astas logró atravesar la campera y la pechera de protección que vestía, provocándole una lesión en el torso. El animal, en tanto, también sufrió heridas de gravedad y murió en el lugar.

Tras el impacto, el motociclista restó importancia a la herida, aseguró que se encontraba bien y se negó a acudir a un centro de salud pese a la insistencia de su compañero, argumentando que le tenía fobia a las agujas. Así, ambos regresaron a sus respectivos hogares.

El joven relató que volvió a ver a su amigo ese fin de semana e incluso planearon una nueva excursión hacia unas cuevas. Sin embargo, tres días después recibió el llamado de la esposa del hombre con la peor noticia: había comenzado a convulsionar en su cama a raíz de un cuadro febril y fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente falleció.

Infección, culpa y una reflexión sobre el respeto

Según le informaron, el deceso se produjo por un paro cardíaco derivado de una infección originada en la herida que había sufrido durante el accidente en moto y que nunca recibió atención médica. La tragedia también quebró el vínculo con la familia de la víctima: la esposa lo responsabilizó por haberlo invitado a salir en moto y el joven ni siquiera pudo asistir al velorio para despedirse.

Con el paso del tiempo, el protagonista del video confesó que aún se pregunta si la muerte de su amigo fue obra del azar o si estuvo ligada al hecho de haber sustraído la ofrenda. Sin afirmar una relación directa entre ambos episodios, cerró su historia destacando la enseñanza que le dejó la experiencia sobre el respeto hacia los sitios de devoción y las creencias ajenas.

El robo en Vallecito que reavivó la historia en redes

La historia volvió a viralizarse entre los internautas luego de que trascendiera un hecho policial ocurrido recientemente en el santuario de la Difunta Correa, en el paraje Vallecito, departamento Caucete.

Durante la madrugada, efectivos de la Unidad Rural N.º 1 detuvieron a un hombre de 34 años, domiciliado en el barrio Las Moritas de Caucete, tras sorprenderlo arrodillado junto a una de