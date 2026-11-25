El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UNSJ, aprobó por unanimidad de sus miembros presentes, el Marco Orientador para el uso ético, responsable y académico de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG), mediante Resolución N.º 133/2026-CD-FCEFN.

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La propuesta, elaborada por Vicedecanato y Secretaría Académica, tiene como finalidad establecer criterios institucionales comunes que orienten la utilización de estas tecnologías en los distintos ámbitos de la Facultad, frente a su creciente incorporación en las prácticas universitarias.

La iniciativa establece criterios institucionales para la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa en las actividades de docencia, evaluación, investigación, extensión y gestión. El documento promueve un uso responsable, transparente y crítico de estas tecnologías, resguardando la integridad académica y la responsabilidad humana.

El documento reconoce las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial Generativa para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, extensión y gestión, pero advierte también sobre la necesidad de establecer pautas que permitan prevenir usos incompatibles con la integridad académica, proteger la información y preservar las responsabilidades de las personas involucradas.

Uno de los aspectos centrales del Marco Orientador es la clasificación de los usos de Inteligencia Artificial Generativa en tres niveles, de acuerdo con el grado de intervención de estas herramientas y los riesgos asociados.

Nivel 1: contempla los usos prohibidos o restringidos, particularmente aquellos que comprometen la autoría intelectual, la privacidad, la información confidencial o la responsabilidad humana en decisiones que no pueden delegarse en sistemas automatizados.

contempla los usos prohibidos o restringidos, particularmente aquellos que comprometen la autoría intelectual, la privacidad, la información confidencial o la responsabilidad humana en decisiones que no pueden delegarse en sistemas automatizados. Nivel 2: corresponde al uso instrumental menor, es decir, una asistencia limitada y accesoria que puede contribuir a mejorar la presentación, organización o claridad de una producción, sin sustituir la autoría ni el análisis crítico. Entre los ejemplos se incluyen la corrección ortográfica y gramatical, las mejoras de estilo y las traducciones auxiliares.

corresponde al uso instrumental menor, es decir, una asistencia limitada y accesoria que puede contribuir a mejorar la presentación, organización o claridad de una producción, sin sustituir la autoría ni el análisis crítico. Entre los ejemplos se incluyen la corrección ortográfica y gramatical, las mejoras de estilo y las traducciones auxiliares. Nivel 3: comprende los usos significativos o de integración activa, cuando la IA interviene directamente en la generación o transformación de contenidos sustantivos, códigos, modelos, datos, metodologías o conclusiones. En estos casos, se establece la obligación de declarar formalmente su utilización, identificar las herramientas empleadas y los segmentos afectados, y garantizar la validación humana de los resultados.

Acuerdo entre docentes y estudiantes

En el ámbito de la docencia y la evaluación, el documento establece la importancia de que las cátedras comuniquen anticipadamente, en sus programas, planificaciones o consignas, qué niveles de utilización de Inteligencia Artificial Generativa estarán permitidos, restringidos o no autorizados.

Durante el tratamiento de la propuesta, el Consejo Directivo destacó especialmente que será cada docente quien deberá establecer en su planificación de cátedra si admitirá el uso de estas herramientas y bajo qué condiciones. Este criterio constituye un acuerdo o contrato didáctico entre docentes y estudiantes, que permitirá explicitar las reglas de utilización de la IA en cada espacio curricular.

Asimismo, se promueve que las instancias de evaluación preserven la intervención humana y contemplen propuestas que favorezcan el razonamiento propio, la argumentación, la resolución práctica de problemas y la validación crítica de los conocimientos.

Responsabilidad humana y protección de la información

El Marco Orientador establece una serie de principios rectores para el uso de estas tecnologías. Entre ellos se destacan la transparencia, la responsabilidad humana, la validación crítica de los resultados, la protección de datos personales y la confidencialidad de la información, la equidad en el acceso y la prevención de sesgos algorítmicos.

En este sentido, se recomienda evitar la incorporación de datos personales, información académica identificable, evaluaciones, expedientes, manuscritos científicos inéditos y documentación institucional reservada en plataformas públicas o externas que no cuenten con autorización y garantías suficientes de protección.

Otro aspecto fundamental es que las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa no podrán ser consideradas autoras ni coautoras de trabajos académicos, investigaciones, tesis o producciones institucionales. La responsabilidad intelectual, académica y legal sobre los resultados corresponderá siempre a las personas que los presentan, firman o avalan.

Capacitación y actualización en la UNSJ

La implementación del Marco Orientador contempla la designación de una persona referente o coordinación institucional que tendrá a su cargo articular acciones de acompañamiento a las cátedras y áreas de la Facultad, canalizar consultas y promover instancias de capacitación sobre buenas prácticas en el uso de Inteligencia Artificial Generativa.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el Consejo Directivo también puso de relieve la importancia de generar propuestas de formación destinadas a los ámbitos de docencia e investigación, entendiendo que la incorporación de estas herramientas requiere conocimientos y criterios adecuados para aprovechar sus posibilidades y reconocer sus limitaciones.

El documento tendrá un carácter orientador, progresivo y sujeto a actualización periódica. Prevé, además, una revisión anual participativa, con intervención de representantes técnicos y académicos de los distintos claustros, a fin de adecuar sus disposiciones a los cambios tecnológicos y a las necesidades institucionales.

Con esta aprobación, la Facultad de Ciencias Exactas avanza en la construcción de un marco institucional que acompaña la transformación tecnológica de la educación superior, promoviendo la incorporación de nuevas herramientas sin perder de vista los principios de integridad académica, pensamiento crítico, responsabilidad y calidad de la formación universitaria.