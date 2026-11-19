El Trío Cibeira-Benavidez-Peña y el ensamble de clarinete y cuerdas de la UNSJ se presentarán gratis el 25 de noviembre en el Aula Magna de la FFHA.

El próximo miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas, el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan recibirá una nueva presentación de la temporada de Música de cámara. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de un programa dividido en dos partes con obras maestras de Mozart y Fauré.

La velada, organizada por el Centro de Creación Artística Orquestal (CCAO) junto a la Orquesta Sinfónica de la FFHA-UNSJ, reúne dos composiciones emblemáticas que comparten un rasgo histórico particular: ambas pertenecen a la etapa creativa final de sus respectivos autores, habiendo sido escritas apenas dos años antes de sus fallecimientos. De este modo, el programa traza un puente sonoro entre el clasicismo vienés de finales del siglo XVIII y el posromanticismo francés de principios del siglo XX, interpretado por músicos locales.

En concierto: Quinteto en La Mayor de Mozart En una de las secciones del concierto se interpretará el Quinteto en La Mayor, K. 581, para clarinete y cuerdas de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta pieza fue compuesta en 1789, dos años antes de la muerte del compositor de Salzburgo, en un momento de absoluta madurez artística. La obra refleja la profunda influencia que la ópera -género al que dedicó gran parte de su vida- ejerció sobre toda su producción instrumental.

En esta partitura, Mozart realiza un aprovechamiento expresivo del registro del clarinete, instrumento que abarca más de tres octavas. Gracias a esta amplitud sonora, el viento puede desempeñar tanto el papel agudo y lírico de una soprano como el timbre grave y cálido de un barítono, alternando con frecuencia entre ambos roles. Así, el instrumento solista y el cuarteto de cuerdas establecen un singular diálogo de carácter operístico a lo largo de los movimientos.

Marcelo González Para dar vida a esta pieza en el escenario sanjuanino, el ensamble estará conformado por Marcelo González en clarinete, Ariadna Cibeira en violín primero, Leticia Heredia en violín segundo, Soanybeth Sevilla en viola y Maite Benavidez en violonchelo.