El próximo miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas, el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan recibirá una nueva presentación de la temporada de Música de cámara. Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de un programa dividido en dos partes con obras maestras de Mozart y Fauré.
La velada, organizada por el Centro de Creación Artística Orquestal (CCAO) junto a la Orquesta Sinfónica de la FFHA-UNSJ, reúne dos composiciones emblemáticas que comparten un rasgo histórico particular: ambas pertenecen a la etapa creativa final de sus respectivos autores, habiendo sido escritas apenas dos años antes de sus fallecimientos. De este modo, el programa traza un puente sonoro entre el clasicismo vienés de finales del siglo XVIII y el posromanticismo francés de principios del siglo XX, interpretado por músicos locales.
En concierto: Quinteto en La Mayor de Mozart
En una de las secciones del concierto se interpretará el Quinteto en La Mayor, K. 581, para clarinete y cuerdas de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta pieza fue compuesta en 1789, dos años antes de la muerte del compositor de Salzburgo, en un momento de absoluta madurez artística. La obra refleja la profunda influencia que la ópera -género al que dedicó gran parte de su vida- ejerció sobre toda su producción instrumental.
En esta partitura, Mozart realiza un aprovechamiento expresivo del registro del clarinete, instrumento que abarca más de tres octavas. Gracias a esta amplitud sonora, el viento puede desempeñar tanto el papel agudo y lírico de una soprano como el timbre grave y cálido de un barítono, alternando con frecuencia entre ambos roles. Así, el instrumento solista y el cuarteto de cuerdas establecen un singular diálogo de carácter operístico a lo largo de los movimientos.
Para dar vida a esta pieza en el escenario sanjuanino, el ensamble estará conformado por Marcelo González en clarinete, Ariadna Cibeira en violín primero, Leticia Heredia en violín segundo, Soanybeth Sevilla en viola y Maite Benavidez en violonchelo.
El Trío en Re menor de Fauré y la trayectoria del ensamble
La otra parte del programa estará dedicada al Trío en Re menor, op. 120, para piano, violín y violonchelo del compositor francés Gabriel Fauré. Escrita en 1922, dos años antes de su muerte, la obra nació durante un verano en el que el músico se encontraba alojado con amigos en Annecy-le-Vieux, rodeado por un entorno natural de lagos y montañas. Desde allí, Fauré escribió a su esposa para contarle que había iniciado un trío pensado originalmente para clarinete o violín, violonchelo y piano, aunque al publicarse quedó establecido definitivamente para la formación de cuerdas y teclado. El proceso de escritura resultó lento debido al delicado estado de salud del autor, quien confesó en sus cartas que el cansancio perpetuo le impedía trabajar durante jornadas prolongadas.
El trío conformado por Peña, Cibeira y Benavidez
La interpretación estará a cargo del trío integrado por Ariadna Cibeira (violín), Maite Benavidez (violonchelo) y Juan Ignacio Peña (piano). Formada en 2021, esta agrupación ha desarrollado una intensa actividad artística y académica tanto en San Juan como en otras provincias.
Además de su labor en escenarios, el trío ha perfeccionado su repertorio en diversas clases magistrales junto a maestros de renombre. Entre ellas se destacan las sesiones con Sarah Kapustin y Chi Yi Chen en el Teatro del Bicentenario de San Juan, y las capacitaciones junto al maestro Fernando Pérez en la ciudad de Rosario, por citar un par.