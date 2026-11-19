A fin de este mes, y en el marco de su 10° aniversario, el Teatro del Bicentenario recibirá otra de las grandes producciones del Teatro Colón: El lago de los cisnes, en su versión completa . El célebre ballet cuenta con la coreografía de Raúl Candal , sobre versiones de Marius Petipa y Lev Ivanov, y dirección artística de Julio Bocca.

“Y o estoy muy contento de que El lago de los cisnes vaya a San Juan, a ese teatro que es maravilloso. Yo quiero mucho a los sanjuaninos ”, dijo a DIARIO DE CUYO el artista, que conoce bien a esta provincia, que hace años visita en calidad de profesor, para dictar clases en el Studio Uno.

Destacado bailarín, maestro y coreógrafo -distinguido en 1981 por el Consejo Argentino de la Danza-, cuenta con una vasta trayectoria: entre otras cosas, integró el Ballet Estable del Teatro Colón desde 1973, donde brilló como primer bailarín y luego ejerció la dirección. También dirigió el Ballet Argentino de Bocca y firmó versiones de este mismo título y de Don Quijote para el Ballet Nacional del Sodre.

De esta fabulosa obra, de su mirada y su trabajo, habló con DIARIO DE CUYO.

- Surgió en 2007, cuando dirigí el Colón y estaba la despedida de Julio Bocca. Se me ocurrió que él debía despedirse con la compañía, y le ofrecí que eligiera un ballet para hacer y me pidió El lago de los cisnes, pero una reducción: en vez de cuatro actos, como habitualmente se hace, en dos, con una transformación escénica in situ. Entonces es una versión que, si bien tiene todo el desarrollo clásico y tradicional, tiene una transición en dos actos. Y como le gustó, en el 2010, cuando dirigía el Ballet Nacional del Sodre, en Montevideo, me llamó para hacerla ahí.

- Un clásico mundial ¿Fue un desafío para usted como coreógrafo?

- Sí, claro. El argumento es el de siempre, lo que pasa es que, si bien está basado en el original de Petipa e Ivanov, la mayoría de las danzas tienen pasos y secuencias diferentes.

- Uno de los pilares de este título es el doble rol que interpreta la protagonista, Odette y Odile ¿Cómo lo encaran?

- En la versión del Colón que yo bailé, que era de Jack Carter, al cisne blanco lo hacía una bailarina y al cisne negro otra, entonces se facilitaba tener una bailarina más romántica y lánguida, y otra más fuerte. Acá el desafío es total, es el personaje probablemente más difícil de componer, es realmente muy complicado interpretar ambos roles con solvencia.

- Más los brazos, los 32 fouettés…

- Claro, técnicamente es abrumador, y todo eso está, por supuesto; pero lo que me interesa muchísimo es la interpretación, lo actoral. Al bufón le di mucha relevancia y al brujo también; todos los personajes tienen protagonismo y en ellos se apoya la obra: el príncipe Sigfrido, Odette-Odile, el brujo -que también tiene baile y un vestuario espectacular, ya lo van a ver- y el bufón, que tiene mucha coreografía.

Técnicamente es abrumador, y todo eso está, por supuesto; pero lo que me interesa muchísimo es la interpretación, lo actoral Técnicamente es abrumador, y todo eso está, por supuesto; pero lo que me interesa muchísimo es la interpretación, lo actoral

- Además de los solistas, el cuerpo de baile también tiene una presencia esencial ¿verdad?

- Exactamente, el cuerpo de baile es el apoyo total de los primeros bailarines; y, además, el del Colón es maravilloso, ha hecho un trabajo estupendo. El cuerpo de baile es el basamento de toda la obra.

- ¿Cómo se logra que esa precisión casi de relojería que requieren los actos con el cuerpo de baile, o el pas de quatre incluso, trasciendan la técnica?

- Bueno, en todos los ensayos hemos procurado eso, tanto con el trabajo que hice yo como con los asistentes, que fueron maravillosos, muchos que han bailado estos roles, y eso me facilitó la tarea. Pero yo hablo mucho con la gente porque busco que primero sea el personaje y después lo técnico, no al revés. Trabajo primero para que cada uno pueda crear su propio universo en el rol que tiene que cumplir y después vamos a lo técnico. Desde ahí todo se transforma y se hace más fácil, porque el cuento se cuenta de una manera más creíble.

Busco que primero sea el personaje y después lo técnico, no al revés Busco que primero sea el personaje y después lo técnico, no al revés

- La música de Chaikovski es otra gran protagonista en este ballet…

-Sí, es trascendente. Obviamente Chaikovski ha marcado un hito en la música de ballet; es su primer ballet, que fue por encargo, y termina haciendo esta partitura maravillosa, que culmina de manera extraordinaria. Toda la obra está basada y apoyada en su música, que es soberbia.

-En sínteis ¿Qué va a ver el público cuando se siente en el Teatro del Bicentenario a ver este Lago de los cisnes?

- Va a ver una versión integral, tradicional pero muy actual, con excelentes bailarines, muy buenas luces, muy buenos trajes y muy buena escenografía. Y fundamentalmente mi trabajo busca que disfruten. En estos momentos que estamos atravesando, el arte ayuda a que la gente pueda disfrutar un poco de la vida desde otro lugar. Y éste es un ballet con mucha magia.

Una versión integral, tradicional pero muy actual, con excelentes bailarines, muy buenas luces, muy buenos trajes y muy buena escenografía Una versión integral, tradicional pero muy actual, con excelentes bailarines, muy buenas luces, muy buenos trajes y muy buena escenografía

La historia, según Raúl Candal

"Es la historia de Ludwig de Baviera, que tenía un castillo donde tenía cisnes y se pasaba contemplándolos largo tiempo. Ahí se crea la historia de esta doncella, a la que un brujo convierte en cisne. Ella puede, si se enamora, salir de esa ‘jaula’”, contó Candal.

Un día, el príncipe Sigfrido descubre a Odette transformándose junto al lago. Se enamora y le jura amor eterno, lo que puede romper el hechizo del malvado Von Rothbart, que ha probado todos sus ardides para separarlos, incluso interponiendo a la seductora Odile entre los enamorados. Y se colma de ira.

En cuanto al desenlace, y dado que la obra ha tenido distintos finales, el coreógrafo fue por el suyo propio. “Ellos se tiran del barranco. Ella se suicida y él es obligado por el brujo a tirarse. Pero después se reencuentran en otro plano, en el amor que vence al brujo. En la escena final, con el brujo agonizante, los cisnes lo pisan y lo picotean, como hacen las aves para deshacerse de seres malignos. Y ahí el brujo se reduce a la nada y el lago vuelve a la calma".