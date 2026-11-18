Marta Fort confirmó que se separó de Juan Manuel Ramírez , el joven que había elegido meses atrás luego de organizar un particular casting para encontrar novio. La influencer comunicó la noticia a través de sus historias de Instagram y acompañó el anuncio con una frase sobre su expareja que llamó la atención de sus seguidores.

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“Como hice mi relación pública, quiero comunicar que no sigo más en pareja”, escribió Marta al hacer pública la ruptura. Sin embargo, el mensaje no terminó allí. La hija de Ricardo Fort también dejó una reflexión sobre los motivos que podrían haber influido en el final del vínculo: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros” .

Lejos de cerrar la puerta a una nueva historia sentimental, la joven volvió a mencionar el concurso que había organizado meses atrás y lanzó una pregunta que anticipa otra búsqueda: “Así que... ¿seguimos con el casting?” .

La convocatoria original había despertado gran repercusión en las redes y terminó con la elección de Ramírez, quien se había contactado con ella antes de que viajara a Miami. En agosto, Marta había contado que estaban conociéndose y que la relación había surgido a partir de aquella iniciativa.

La historia se conoció públicamente a principios de agosto, cuando Marta habló sobre su vínculo en Blender at Night, el ciclo de streaming conducido por José María Listorti. Sin embargo, el acercamiento había comenzado en junio, durante un segmento del programa en el que la influencer se animó a buscar pareja en vivo.

La propuesta se convirtió en un inesperado casting amoroso que superó las expectativas iniciales. En medio del programa, Listorti celebró el resultado con una frase: “¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!”.

Entre risas, ella reconoció que la consigna se había ido de las manos y contó que había viajado a Disney con uno de los participantes. “Sí, con el que ustedes dedujeron que era”, había respondido, dando pistas sobre la identidad del elegido.

En las últimas semanas, ambos también habían protagonizado intercambios cómplices en las redes sociales. Uno de ellos ocurrió después de que Juan Manuel publicara dos fotografías posando ante la cámara. Marta comentó: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme jajaja”, a lo que él respondió con otra broma.

Ahora, tras confirmar la separación, Marta dejó atrás esa historia y volvió a abrir la convocatoria para encontrar pareja.