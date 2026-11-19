Los estrenos de cine en San Juan renuevan la cartelera este jueves 19 de noviembre con cuatro propuestas que combinan acción, drama biográfico, documental y terror . La programación local suma opciones para todo tipo de público, destacando el regreso de una exitosa saga juvenil, la historia detrás de un ícono de Hollywood y un retrato íntimo sobre la vida del papa Francisco.

La gran apuesta de la semana es Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha , precuela situada 24 años antes de Katniss Everdeen que sigue a un joven Haymitch Abernathy durante el Segundo Vasallaje. Por su parte, Yo soy Rocky narra la tenaz lucha de un desconocido Sylvester Stallone por escribir y protagonizar su propio guion en los años setenta.

Completan la oferta Recen por mí: La historia de Francisco , documental biográfico dirigido por Facundo Bartucci sobre Jorge Bergoglio, y La asistente de la morgue, cinta de terror basada en el popular videojuego sobre una embalsamadora acechada por fuerzas demoníacas.

Es un documental biográfico dirigido por Facundo Bartucci que recorre la vida de Jorge Bergoglio desde su juventud en Buenos Aires hasta su pontificado en el Vaticano.

Es un drama biográfico dirigido por Peter Farrelly que narra cómo un joven y desconocido Sylvester Stallone lucha en los años setenta para escribir y protagonizar Rocky. Sin dinero, contactos ni oportunidades fáciles en Hollywood, apuesta todo por sí mismo y rechaza vender el guion si no le permiten interpretar el papel principal.

Play Cinema 2D Cast: 18:20, 20:40 h. 2D Sub: 23:00 h

Multiplex 2D Cast: 22:45 h. 2D Sub: 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 19:50 h. Viernes a miércoles (excepto domingo) 22:30 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:30 h

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA (Acción/158’/R-13)

Sigue a un joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre (el Segundo Vasallaje de los Veinticinco), 24 años antes de los sucesos protagonizados por Katniss Everdeen.

Play Cinema 2D Cast: 17:00, 19:40 h. 2D Sub: 20:30, 22:40 h

Multiplex 4D/2D Cast: 16:30, 19:30, 22:30 h. 2D Sub: 21:40 h

Cinemacenter. 2D Cast. Sala Atmos: 16:00, 19:10. Viernes a miércoles (excepto domingo) 22:20 h. 2D Sub. Sala Atmos jueves y domingo 22:20.

LA ASISTENTE DE LA MORGUE (Terror/91’/ R-17)

Basada en el videojuego homónimo, sigue a Rebecca Owens (Willa Holland), una joven recién graduada en ciencias mortuorias que comienza su turno nocturno embalsamando cuerpos en una funeraria. Pronto será una pesadilla cuando descubre fuerzas demoníacas, rituales ocultos y secretos ligados a su propio trauma, luchando por sobrevivir antes de ser poseída.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h. 2D Sub: 22:50 h

EN CARTELERA

EL AGUA NUNCA DOLIÓ (Drama/70')

Director: Ana Clara Bustelo. Protagonista: Máxima Moral. Juana, una niña de 9 años, tiene un accidente andando a caballo y es internada en un hospital vaciado y sin recursos del interior de la Argentina en 2001. Al despertarse y ver una gran cicatriz en su cuerpo, se da cuenta de que ha sido operada. Desde ese momento, lucha por volver a caminar y recuperar su autonomía.

Cinemacenter. 2D Cast: 21:30 h

CINE ARTE: SENSATEZ Y SENTIMIENTO (Drama/120’/+13)

Director: Ang Lee. Actores principales: Emma Thompson y Kate Winslet. Tras la muerte de su padre, las hermanas Elinor y Marianne Dashwood quedan en una difícil situación económica en la Inglaterra del siglo XIX. Mientras una afronta el amor con prudencia y deber, la otra se deja llevar por la pasión, enfrentando juntas los prejuicios sociales de la época.

Multiplex 2D Sub (Vie, Dom, Mar): 18:30 h

EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD (Ciencia Ficción/115’/SP)

Director: Ti West. Actores principales: Johnny Depp y Andrea Riseborough. En el Londres victoriano, el avaro y amargado Ebenezer Scrooge recibe la visita nocturna de tres espíritus que le muestran su pasado, presente y futuro. A través de este inquietante viaje sobrenatural, deberá enfrentar las consecuencias de su egoísmo antes de que sea demasiado tarde para redimirse.

Play Cinema 2D Cast: 21:30, 23:30 h

Multiplex 2D Cast: 18:10 h

Cinemacenter. 2D Cast. 22:10 h

PLUMAS: OPERACIÓN RESCATE (Infantil/86’/G)

En el Reino de Castilia, una fuerza oscura se alza de nuevo. A pocos días de la coronación del nuevo Emperador y la Emperatriz, sus siete polluelos reales son secuestrados y depende de un héroe devolverlos sanos y salvos: un repartidor adolescente, Arturo el Chivo. Sus sueños de ser un barbero de talla mundial quedan en suspenso cuando se convierte en padre de la noche a la mañana. Si quiere mantener a salvo a los traviesos niños en su viaje, primero debe madurar, descubrir su propio pasado y, por el camino, despertar a campeones olvidados. ¿Podrá Arturo devolver a los herederos y salvar el reino?

Play Cinema 2D Cast: 16:50 h

Multiplex 2D Cast: 16:10, 17:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40 h

CABALLO SALVAJE NUEVE (Comedia/118’/R-17)

Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973,los agentes de la CIA Chris y Lee son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefa de la oficina,MJ. Entre las emblemáticas estatuas de la isla,y mientras los veteranos compañeros lidian con sus oscuros pasados y conspiraciones actuales,el nuevo vínculo que Chris establece con un par de estudiantes rebeldes amenaza con desbaratar el viaje de todos a este remoto paraíso.

Play Cinema 2D Sub: 21:20 h

Multiplex 2D Sub: 21:00 h

GODZILLA MINUS ZERO (Acción/135’/R-13)

Director: Takashi Yamazaki. Actores principales: Ryûsuke Kamiki y Minami Hamabe. En un Japón devastado tras la Segunda Guerra Mundial, la milenaria criatura Godzilla emerge del océano para provocar un caos catastrófico. Sin el respaldo de las autoridades ni fuerzas militares disponibles, los desgastados supervivientes deberán organizarse por sí mismos para enfrentar a esta amenaza colosal e implacable.

Play Cinema 2D Cast: 17:10, 19:00 h

Multiplex 4D/2D Cast: 20:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:00 h

EL GATO CON SOMBRERO (Infantil/114’/G)

Director: Alessandro Carloni y Erica Rivinoja. Voces principales: Bill Hader y Xochitl Gomez. Un astuto y caótico gato irrumpe con sus alocadas travesuras en la vida de dos hermanos que enfrentan el difícil proceso de mudarse a una nueva ciudad. Su llegada transforma la rutina familiar en una aventura mágica e impredecible llena de imaginación.

Play Cinema 2D Cast: 16:30, 18:30, 20:30 h

Multiplex 2D Cast: 16:20, 18:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 19:30 h. 3D Cast: 17:00 h

WILDWOOD: EL BOSQUE SALVAJE (Aventuras/130’/G)

Director: Travis Knight. Voces principales: Peyton Elizabeth Lee y Jacob Tremblay. Cuando su hermano pequeño es secuestrado por una bandada de cuervos y llevado hacia un bosque prohibido, una valiente joven se adentra en un reino oculto lleno de magia y peligros. Allí descubrirá un mundo secreto de criaturas parlantes y antiguas profecías que pondrán a prueba su coraje.

Play Cinema 2D Cast: 16:40, 18:10 h

Multiplex 2D Cast: 16:00, 18:30 h

Cinemacenter. 2D Cast 20:30 h

CLAYFACE (Thriller/108’/R-17)

Director: James Watkins. Actores principales: Tom Rhys Harries y Naomi Ackie. Un ambicioso actor de cine de terror sufre un trágico accidente que desfigura su rostro por completo. Desesperado por recuperar su carrera, recurre a una sustancia experimental que transforma su cuerpo en arcilla maleable, desatando una oscura espiral de obsesión, venganza y pérdida de identidad.

Play Cinema 2D Sub: 23:10 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/R-13)

Director: The Pierce Brothers. Actores principales: Emelia Hartford y John-Paul Howard. Tras mudarse a una aislada casa en el bosque para recomponer su relación familiar, un adolescente comienza a notar comportamientos cada vez más perturbadores en su madre. Pronto descubrirá que una antigua entidad maligna habita entre los árboles y pretende suplantar a quienes ama.

Play Cinema 2D Cast: 23:20 h

Multiplex 2D Cast: 23:10 h

ESCUELA DE MONSTRUOS (Infantil/85’)

Director: Leopoldo Aguilar. Voces principales: Emilio Treviño y Andrea Zuñiga. Un joven ingenioso y algo tímido descubre que ha sido aceptado en una prestigiosa academia secreta donde criaturas fantásticas aprenden a dominar sus habilidades. Junto a sus nuevos y peculiares compañeros, deberá enfrentar una antigua amenaza que pone en peligro la existencia del mundo mágico.

Multiplex 2D Cast: 16:30 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Aventura - Acción/100’)

Director: David Ayer. Actores principales: Brad Pitt y J.K. Simmons. Un exintegrante de las fuerzas especiales se embarca en una peligrosa misión de rescate en lo profundo de una región selvática hostil. Acompañado únicamente por su leal perro de combate, deberá enfrentar a mercenarios despiadados y a la naturaleza salvaje para cumplir su última promesa.

Multiplex 2D Cast: 23:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:00 h

CÓMO ROBAR UN BANCO (Acción/122’/R-17)

Un hombre desesperado planea un elaborado atraco contra el corrupto sistema financiero que arruinó su vida, con un grupo que documenta sus actos en redes sociales.