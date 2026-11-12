Estrenos de cine en San Juan: una producción local lidera la cartelera semanal

La cartelera se renueva esta semana con esperados estrenos de cine en San Juan. En la nueva tanda que ingresa a partir de hoy jueves, destaca el arribo de El agua nunca dolió, una producción totalmente sanjuanina ópera prima de la productora local Pez Dorado, que desde mañana viernes estará disponible para todo público por una semana.

La grilla semanal se completa con propuestas variadas: la fantasía oscura de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad con Johnny Depp, la aventura infantil Plumas: Operación rescate, el thriller de ciencia ficción Aniquilación y la acción de Cómo robar un banco.

Además, el humor ácido llega con Caballo salvaje nueve, junto al terror de Ju-on: El grito y el reestreno clásico de Sensatez y sentimiento para los amantes del cine arte.

Director: Ana Clara Bustelo. Protagonista: Máxima Moral. Juana, una niña de 9 años, tiene un accidente andando a caballo y es internada en un hospital vaciado y sin recursos del interior de la Argentina en 2001. Al despertarse y ver una gran cicatriz en su cuerpo, se da cuenta de que ha sido operada. Desde ese momento, lucha por volver a caminar y recuperar su autonomía.

Director: Ti West. Actores principales: Johnny Depp y Andrea Riseborough. En el Londres victoriano, el avaro y amargado Ebenezer Scrooge recibe la visita nocturna de tres espíritus que le muestran su pasado, presente y futuro. A través de este inquietante viaje sobrenatural, deberá enfrentar las consecuencias de su egoísmo antes de que sea demasiado tarde para redimirse.

Play Cinema 2D Cast: 17:00, 19:30, 23:30 h. 2D Sub: 21:30 h

Multiplex 2D Cast: 16:20, 18:50, 21:00 h

Cinemacenter 2D Cast: 16:50 (excepto miércoles), 19:20 h, Vier a Mier (excepto domingo) 21:50 h. 2D Sub: Jue y Dom 21:50 h

PLUMAS: OPERACIÓN RESCATE (Infantil/86’/G)

En el Reino de Castilia,una fuerza oscura se alza de nuevo. A pocos días de la coronación del nuevo Emperador y la Emperatriz,sus siete polluelos reales son secuestrados y depende de un héroe devolverlos sanos y salvos: un repartidor adolescente,Arturo el Chivo. Sus sueños de ser un barbero de talla mundial quedan en suspenso cuando se convierte en padre de la noche a la mañana. Si quiere mantener a salvo a los traviesos niños en su viaje,primero debe madurar,descubrir su propio pasado y,por el camino,despertar a campeones olvidados. ¿Podrá Arturo devolver a los herederos y salvar el reino?

Play Cinema 2D Cast: 16:40, 18:10, 19:40 h

Multiplex 2D Cast: 16:40, 18:25 h

Cinemacenter 2D Cast: 17:50 h

COMO ROBAR UN BANCO (Acción/122’/R-17)

Un hombre desesperado planea un elaborado atraco contra el corrupto sistema financiero que arruinó su vida,con un grupo que documenta sus actos en redes sociales.

Play Cinema 2D Cast: 23:00 h

Multiplex 2D Cast: 18:10, 23:00 h

Cinemacenter 2D Cast: 17:40, 23:00 h. Vie a Mié 20:20 h. 2D Sub: Jue 20:20 h

ANIQUILACIÓN (Drama/92’/+16)

De Adam Wingard, con Adria Arjona. Cuando un escuadrón rebelde de supersoldados modificados genéticamente se desata en el desierto,una francotiradora del ejército de armas tomar debe desatar el infierno para proteger a su hija pequeña.

Play Cinema 2D Cast: 23:10 h

Multiplex 2D Cast: 23:10 h

Cinemacenter 2D Cast: Vie a Mie (excepto domingo) 20:30 h. 2D Sub: Jue, Dom 20:30 h

CABALLO SALVAJE NUEVE (Comedia/118’/R-17)

Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973,los agentes de la CIA Chris y Lee son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por su jefa de la oficina,MJ. Entre las emblemáticas estatuas de la isla,y mientras los veteranos compañeros lidian con sus oscuros pasados y conspiraciones actuales,el nuevo vínculo que Chris establece con un par de estudiantes rebeldes amenaza con desbaratar el viaje de todos a este remoto paraíso.

Play Cinema 2D Sub: 21:20 h

Multiplex 2D Sub: 18:35, 21:00 h

Cinemacenter 2D Sub: 19:50, 22:20 h

JU-ON: EL GRITO (Terror/92’)

Director: Takashi Shimizu. Actores principales: Megumi Okina y Misaki Ito. Una maldición nacida de un brutal crimen en una casa de Tokio consume a todo aquel que cruza su umbral. Una joven trabajadora social que visita la vivienda para cuidar a una anciana queda atrapada en una implacable cadena de terror sobrenatural de la que nadie logra escapar.

Cinemacenter 2D Cast: Vier a Miér (excepto Dom) 22:40 h. 2D Sub: Jue y Dom 22:40 h

CINE ARTE: SENSATEZ Y SENTIMIENTO (Drama/120’/+13)

Director: Ang Lee. Actores principales: Emma Thompson y Kate Winslet. Tras la muerte de su padre, las hermanas Elinor y Marianne Dashwood quedan en una difícil situación económica en la Inglaterra del siglo XIX. Mientras una afronta el amor con prudencia y deber, la otra se deja llevar por la pasión, enfrentando juntas los prejuicios sociales de la época.

Multiplex 2D Sub (Vie, Dom, Mar): 18:30 h

EN CARTELERA

EL GATO CON SOMBRERO (Infantil/114’/G)

Director: Alessandro Carloni y Erica Rivinoja. Voces principales: Bill Hader y Xochitl Gomez. Un astuto y caótico gato irrumpe con sus alocadas travesuras en la vida de dos hermanos que enfrentan el difícil proceso de mudarse a una nueva ciudad. Su llegada transforma la rutina familiar en una aventura mágica e impredecible llena de imaginación.

Play Cinema 2D Cast: 16:30, 20:30 h. 3D Cast: 18:30 h

Multiplex 4D/3D Cast: 16:10, 18:20 h. 2D Cast: 20:10 h

Cinemacenter 2D Cast: 18:00, 19:40 h. 3D Cast: 17:10 h

GODZILLA MINUS ZERO (Acción/135’/R-13)

Director: Takashi Yamazaki. Actores principales: Ryûsuke Kamiki y Minami Hamabe. En un Japón devastado tras la Segunda Guerra Mundial, la milenaria criatura Godzilla emerge del océano para provocar un caos catastrófico. Sin el respaldo de las autoridades ni fuerzas militares disponibles, los desgastados supervivientes deberán organizarse por sí mismos para enfrentar a esta amenaza colosal e implacable.

Play Cinema 2D Cast: 18:20, 20:40 h

Multiplex 4D/2D Cast: 20:30, 23:00 h

Cinemacenter 2D Cast: Jue, Mié 18:40 h. Jue: 21:30 h. 2D Cast (Sala Atmos) Jue 17:00 h, Vier a Mar: 18:40 h, Miér 16:10 h, Vier a Mar: 21:40 h

WILDWOOD: EL BOSQUE SALVAJE (Aventuras/130’/G)

Director: Travis Knight. Voces principales: Peyton Elizabeth Lee y Jacob Tremblay. Cuando su hermano pequeño es secuestrado por una bandada de cuervos y llevado hacia un bosque prohibido, una valiente joven se adentra en un reino oculto lleno de magia y peligros. Allí descubrirá un mundo secreto de criaturas parlantes y antiguas profecías que pondrán a prueba su coraje.

Play Cinema 2D Cast: 17:10, 19:00 h

Multiplex 2D Cast: 16:20, 20:30 h

Cinemacenter 2D Cast: 17:20, 20:10 h

SACRIFICIO: LOS ELEGIDOS (Acción/103’/R-13)

Director: Romain Gavras. Actores principales: Chris Evans y Anya Taylor-Joy. Un grupo de celebridades y activistas queda atrapado en una disparatada y sangrienta pesadilla tras ser secuestrados por una secta radical durante una gala benéfica. Con un toque de humor negro, la historia cuestiona la falsa moralidad y el misticismo en la cultura del espectáculo moderna.

Play Cinema 2D Sub: 21:10 h

CLAYFACE (Thriller/108’/R-17)

Director: James Watkins. Actores principales: Tom Rhys Harries y Naomi Ackie. Un ambicioso actor de cine de terror sufre un trágico accidente que desfigura su rostro por completo. Desesperado por recuperar su carrera, recurre a una sustancia experimental que transforma su cuerpo en arcilla maleable, desatando una oscura espiral de obsesión, venganza y pérdida de identidad.

Play Cinema 2D Sub: 22:30 h

ESCUELA DE MONSTRUOS (Infantil/81’/G)

Director: Leopoldo Aguilar. Voces principales: Emilio Treviño y Andrea Zuñiga. Un joven ingenioso y algo tímido descubre que ha sido aceptado en una prestigiosa academia secreta donde criaturas fantásticas aprenden a dominar sus habilidades. Junto a sus nuevos y peculiares compañeros, deberá enfrentar una antigua amenaza que pone en peligro la existencia del mundo mágico.

Play Cinema 2D Cast: 16:50 h

Multiplex 2D Cast: 16:30 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/R-13)

Director: The Pierce Brothers. Actores principales: Emelia Hartford y John-Paul Howard. Tras mudarse a una aislada casa en el bosque para recomponer su relación familiar, un adolescente comienza a notar comportamientos cada vez más perturbadores en su madre. Pronto descubrirá que una antigua entidad maligna habita entre los árboles y pretende suplantar a quienes ama.

Play Cinema 2D Cast: 23:20 h

Multiplex 2D Cast: 23:15 h

Cinemacenter 2D Cast: 22:50 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Aventura-Acción/100’)

Director: David Ayer. Actores principales: Brad Pitt y J.K. Simmons. Un exintegrante de las fuerzas especiales se embarca en una peligrosa misión de rescate en lo profundo de una región selvática hostil. Acompañado únicamente por su leal perro de combate, deberá enfrentar a mercenarios despiadados y a la naturaleza salvaje para cumplir su última promesa.