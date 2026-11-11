    • 11 de noviembre de 2026 - 18:14

    El lago de los cisnes, del Teatro Colón al Bicentenario: "Comienza la magia"

    La escenografía y el vestuario llegaron al coliseo provincial, de cara a las funciones que tendrán lugar del 26 a 28 de noviembre.

    El lago de los cisnes, producción del Teatro Colón, se empieza a armar en el Teatro de Bicentenario, de cara al estreno completo en la provincia..

    El lago de los cisnes, producción del Teatro Colón, se empieza a armar en el Teatro de Bicentenario, de cara al estreno completo en la provincia..

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Teatro del Bicentenario ya palpita una de las citas culturales más esperadas de su primera década de vida. A través de Andesmar Cargas, la escenografía y el vestuario de El lago de los cisnes llegaron desde el Teatro Colón a San Juan, de cara a las funciones que tendrán lugar los días 26, 27 y28 de noviembre.

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    Desde las redes del Colón, Julio Bocca anima a los sanjuaninos a asistir a las funciones de El Lago de los Cisnes, a fin de mes. 

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    "Comienza la magia", expresaron desde el principal coliseo sanjuanino, de cara a un hito sin precedentes para la provincia. Es que será la primera vez que la célebre obra se verá en su versión completa.

    Las funciones (todas a las 20:00 h) se enmarcan en los festejos por el décimo aniversario del Bicentenario, consolidando una alianza artística de primer nivel con el principal escenario porteño.

    La escenograf&iacute;a y vestuario de El lago de los cisnes, del Teatro Col&oacute;n, ya est&aacute;n en el Bicentenario

    La escenografía y vestuario de El lago de los cisnes, del Teatro Colón, ya están en el Bicentenario

    El lago de los cisnes

    Esta puesta en escena cuenta con el ballet estable del Tetro Colón, bajo la dirección artística de Julio Bocca. La propuesta recupera la coreografía diseñada por Raúl Candal, sobre las líneas clásicas de Marius Petipa y Lev Ivanov. Esta conjunción tiene, además, una fuerte carga emotiva: la versión de Candal fue la elegida en 2007 para la despedida de Bocca como bailarín en el rol del príncipe Sigfrido.

    La estética del espectáculo se sostiene en un potente trabajo visual que explora las oposiciones entre fantasía y realidad, así como la luz frente a la penumbra. Los diseños de escenografía ideados por Christian Prego, combinados con el vestuario confeccionado por Aníbal Lápiz y la iluminación a cargo de Rubén Conde, recrean con minuciosidad las majestuosas salas de palacio y el enigmático lago que da nombre a la pieza. Esta ambientación complementa el dramatismo orquestal de la partitura de Tchaikovsky, la cual acompaña el destino trágico del amor amenazado entre Odette y Sigfrido por los engaños de Rothbart.

    Entradas y promociones

    Las entradas para disfrutar esta producción -que cuenta con el apoyo del Grupo Andesmar y DIARIO DE CUYO- cuestan entre $40.000 y 90.000 según la ubicación y hay disponible un 15% de bonificación en sectores seleccionados de la sala. Además, los jubilados disponen de una rebaja del 20% aplicable a todas las ubicaciones.

    Las entradas pueden adquirirse tanto de manera presencial en la boletería del establecimiento como de forma virtual mediante la plataforma TuEntrada.com, sujetas a cupos limitados.

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