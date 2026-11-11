    • 11 de noviembre de 2026 - 06:54

    De la mano de Caile, la minga vuelve a la escena sanjuanina

    Esta edición, que se realizará el 13 de noviembre, contará con destacados músicos invitados, locales y nacionales.

    Caile volverá a reunir a artistas y público, en otra entrega de sus ya reconocidas mingas.&nbsp;

    Caile volverá a reunir a artistas y público, en otra entrega de sus ya reconocidas mingas. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras el éxito de sus ediciones anteriores, vuelve La Minga con una fecha especial llamada "Antes del Sol". Impulsada por la banda sanjuanina Caile, esta noche cultural reunirá música en vivo, danza y encuentro en Mankewe. La velada contará con la actuación de los anfitriones y también artistas invitado, animación y DJ.

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    Bajo la consigna "Raíz que abraza el presente", esta edición se plantea como una experiencia participativa en la previa de la Fiesta Nacional del Sol. El concepto de "minga", que proviene de la tradición de trabajo comunitario -tal como explicaron desde la organización- se traslada en esta oportunidad al ámbito artístico para crear un punto de reunión entre hacedores culturales y el público.

    Grilla de artistas

    Artistas invitados: se presentará Cristian Capurelli, procedente de Buenos Aires. La nómina de actuaciones se completa con Paola Hascher, el grupo La Quimera y los propios anfitriones, Caile

    Animación: la conducción estará a cargo de Lito García y Juanjo Recabarren

    Música: contarán con DJ Adrián

    La cita con Caile y La Minga

    • Fecha y hora: Próximo 13 de noviembre a partir de las 22:00 hs.

    • Lugar: Espacio MANKEWE, ubicado en Av. Rawson 1488 (1450 Sur), Trinidad, departamento Capital.

    • Reservas y contactos: Las consultas y accesos se gestionan telefónicamente al 264 548 7993 o a través del enlace disponible en el perfil de Instagram de la organización.

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